Landes : pour Noël, un allégement du protocole dans les Ehpad au cas par cas

Depuis ce mardi normalement, le protocole sanitaire dans les Ehpad a été assouplie. Une annonce dans le cadre de ce "déconfinement" de la ministre chargée de l'autonomie il y a quelques jours. Un protocole assoupli pour les fêtes de fin d'année avec deux axes :

Autoriser les résidents à regagner leur famille pour les fêtes avec, au retour, un test PCR et un isolement de 7 jours

Une augmentation de la jauge et de la durée de la visite pour les proches dans les établissements.

Voilà pour les recommandations du ministère mais sur le terrain, à chacun de les adapter selon les circonstances.

Un protocole différent pour chaque Ehpad

Si les recommandations sont nationales, leurs déclinaisons vont devoir se faire établissement par établissement en fonction de la situation sanitaire de chacun. "On ne peut pas nier que sur certains territoires, il reste des situations assez compliquées à gérer", explique Mathieu Henry, le président de l'Association des Directeurs d'Ehpad du département des Landes.

"Cela justifie d'avoir un protocole sanitaire le plus adapté possible pour permettre que les demandes individuelles ne viennent pas mettre à mal les efforts collectifs", poursuit le représentant des directeur d'Ehpad landais.

Concrètement, cela veut dire que ce nouveau protocole allégé ne sera pas le même pour un Ehpad qui connait un regroupement de cas et un Ehpad à la situation sanitaire stable. Cela veut dire que les Ehpad pourraient accepter ou non un allégement en fonction du respect des gestes barrières par les familles. Que la situation sera différente pour un résident qui connait des troubles cognitifs car il faudra prendre en considérations sa capacité à rester à l'isolement.

"On doit prendre les situations les unes après les autres et y apporter la solution la plus sécuritaire mais en même temps, qui est la plus permissive possible pour pouvoir permettre à ces résidents de pouvoir passer noël correctement, si tant est que ce soit possible", termine Mathieu Henry.

Les familles en demande d'assouplissement

Il faudra encore quelques jours pour que chaque Ehpad landais rédige ce protocole qui pourra changer si la situation évolue. Mais les familles sont en demande. "Ma grand mère est en prison", nous a lancé en colère le petit fils d'une résidente landaise. Les directions des Ehpad devront donc à la fois faire preuve de diplomatie et de fermeté avec les familles, le dialogue sera peut-être parfois difficile.

Le président de l'association landaise Alma 40, spécialisée dans la gestion des dossiers de maltraitance sur personnes âgées, voudrait que l'allégement des restrictions de visite aille au delà de noël. "C'est une bonne chose de parler d'allégement pour noël mais espérons qu'à partir de là, on débouchera sur une organisation pour les visites des familles plus souple", soulève le docteur Bernard Poch, psycho-gériatre dacquois à la retraite. "Il y a eu beaucoup de rigidité, beaucoup de personnes âgées en ont souffert", déplore le président d'Alma 40.

Quant aux soignants contactés, ils sont partagés entre la peur de voir revenir le virus et l'état moral de leur patient. Une aide soignante landaise dans un Ehpad gravement touché par l'épidémie nous raconte que certains résidents contaminés et confinés en chambre il y a quelques semaines, ne veulent plus sortir aujourd'hui.