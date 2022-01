Landes : pourquoi les laboratoires ne proposent pas systématiquement des tests salivaires aux enfants ?

Alors que les cas de Covid-19 explosent dans les écoles, le nouveau protocole scolaire impose aux enfants de subir trois autotests en cinq jours : des tests nasopharyngés. Les écoliers positifs doivent confirmer le résultat par un test PCR ou antigénique. Autant de procédés intrusifs pour les enfants et difficiles à vivre pour les parents. Une solution existe : le test salivaire . Il consiste, dans la majorité des cas, à cracher dans un bocal. Cependant, dans les Landes, très peu de laboratoires le proposent et ils manquent de créneaux.

Des tests réservés aux campagnes de dépistage

Officiellement, les laboratoires n'ont pas le droit de pratiquer le prélèvement salivaire. Il est réservé au campagne de dépistage massif ou aux patients avec des contre-indications. " En tant que préleveur, le fait qu'une enfant soit traumatisé par un test nasopharyngé, je peux considérer ça comme un critère de contre-indication car il y a une notion de stress. Depuis le nouveau protocole scolaire, c'est de plus en plus fréquent. On va essayer de pratiquer plus de tests salivaires dans nos laboratoires mais on ne peut pas les proposer systématiquement sinon nous serions hors-la-loi " explique le docteur Hickmat Chahine, le patron des laboratoires landais Unilabs Forte Bio.

Des laboratoires d’analyse acceptent donc de pratiquer des tests salivaires sur les enfants mais chaque établissement a ses critères. Certains le réservent aux moins de 6 ans, d’autres ne le proposent pas d’emblée mais acceptent si le parent insiste.

Des délais de résultats plus longs

Des laboratoires fixent, également, des quotas journaliers afin de pouvoir rendre les résultats en temps et en heure. C'est le cas des laboratoires Ax Bio Océan de Dax et Saint-Paul-Lès-Dax. Entre 10 et 30 tests salivaires sont réalisés chaque jour selon les établissements.

" Il y a des cas positifs dans toutes les écoles du département en ce moment. Nos laboratoires ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble des demandes car ça peut mettre en péril le rendu des résultats. Chez nous, c'est le soir-même ou le lendemain matin. Si on devait accepter tout le monde, les résultats ne pourraient être disponibles que sous 24 ou 48 heures" justifie Sébastien Boucher, le directeur général des laboratoire Ax bio Océan implantés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Plus de manipulation

La technologie du test salivaire est la même que celle du test PCR nasopharyngé. Les biologistes mettent donc les prélèvements, en même temps dans la même machine. Le procédé est, cependant, plus long car après chaque patient, il faut transférer l’échantillon de salive recueilli en flacon dans un tube. Le procédé retarde donc les résultats des tests PCR nasopharyngé effectués dans la même journée.