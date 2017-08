Landes : tournée des plages pour prévenir l'AVC

Les vacances c'est l'occasion de penser à soi ... et à sa santé! C'est le pari que fait l'association AVC Tous concernés. Depuis le début de l'été, elle sillonne les plages pour sensibiliser les touristes aux accidents vasculaires cérébraux. Elle est dans les Landes jusqu'à vendredi.

Chaque année, 150.000 personnes sont touchées, en France, par un AVC. Ça représente un cas toutes les quatre minutes ! Certains sont touchés mortellement, d'autres ont des séquelles physiques et cognitives irréversibles. Pour éviter les accidents vasculaires cérébraux, il faut d'abord connaître les facteurs, et puis reconnaître les signes pour prendre en charge les malades plus rapidement. Un travail de prévention primordial, que propose l'association AVC Tous concernés cet été sur les plages françaises. Cette semaine, elle fait étape dans le littoral landais.

Quatre étapes dans les Landes

Les bénévoles de l'association sont répartis en deux équipes. L'une est sur le stand de prévention à l’entrée de la plage pour par exemple prendre la tension, poser quelques questions sur les facteurs de risque , pendant que d'autres vont directement sur la plage auprès des vacanciers et offrent un sac avec à l’intérieur une bouteille d’eau et de la documentation de prévention fourni par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.

Les touristes sont très réceptifs aux conseils de l'association - Elodie Vergelati Copier

Je ne pouvais plus parler, j'ai senti mon bras qui était sur la table tomber - Stéphane Dubois, victime d'un AVC

Outre la prévention, des victimes d'AVC sont aussi là pour témoigner. C'est le cas de Stéphane Dubois, membre de l'association, qui a fait un AVC il y a quatre ans, à l'âge de 39 ans, alors qu'il était à un déjeuner d'affaires : "D'un seul coup, comme un éclair, tout s'est arrêté. Je ne pouvais plus parler, j'ai senti mon bras qui était sur la table tomber... Le Samu est arrivé immédiatement et aujourd'hui je n'ai pas de séquelles physiques, je n'ai qu'un handicap cognitif c'est à dire des pertes de mémoire et des gros problèmes d'organisation."

Ce tableau permet d'identifier tous les facteurs à risque de l'accident vasculaire cérébral © Radio France - Elodie Vergelati

Après Biscarosse ce mardi, l'association AVC Tous concernés est à Mimizan ce mercredi, jeudi elle sera à Vielle-Saint-Girons et vendredi à Hossegor.