Landes : trois chiots de laboratoire sauvés par la SPA de Saint-Pierre-du-Mont

C'est la première fois dans les Landes, des bébés chiens issus de laboratoire ont été accueillis par la SPA à Saint-Pierre-du-Mont. Ils sont blancs et marron, ce sont de petits beagles trop mignons et ils sont en parfaite santé. Dès cette semaine vous pourrez les adopter.

Ils sont trois. Marta, Itzela et Yulen. Trois chiots de quatre mois à courir partout dans leur abri au refuge de Saint-Pierre-du-Mont. A côté des gros chiens, ils découvrent leurs niches et quand on approche, ils nous mordillent les doigts. Ces beagles ne font que quelques centimètres de haut et déjà ils font craquer Grégory Duplant de la SPA. Ces trois petits chiens commencent ici leur nouvelle vie après plusieurs semaines en laboratoire.

Chiens de laboratoire

Quand ils sont arrivés à la SPA, Grégory Duplant est un peu inquiet, "on se pose la question de savoir dans quel état ils vont arriver ? S'ils ont subi des opérations? S'ils ont des poils en moins ou des plaies ?" Mais dès la première minute, "je suis tombé sous le charme" raconte le responsable de ce refuge. Ils sont vifs, ils jouent, on ne peut en effet pas voir qu'ils ont passé des tests en laboratoire.

Je suis tombé amoureux de ces chiots, je craque complètement — Grégory Duplant, le responsable de la SPA à Saint-Pierre.

C'est la première fois que nous accueillons des animaux venus de laboratoire admet Grégory. Mais ça s'est vraiment bien passé avec la Graal (Groupement de réflexion et d’action pour l’animaL), et Grégory l'amoureux des animaux sait que dès les protocoles de vaccins terminés ces trois chiots vont être très demandés pour les adoptions.

Les trois chiots pourront être adoptés dans quelques jours, après le bilan sanitaire du vétérinaire de la SPA. © Radio France - Clément Guerre

Sauver ces chiots

Selon Lucile Florent de la Graal (l'association qui fait le lien entre les laboratoires et la SPA), il n'y a aucun risque, ces chiots sont en bonne santé et ont passé les tests nécessaires pour intégrer une famille. Dans leur laboratoire, ces trois chiots ont simplement passés des tests pour des vaccins pour chiens. Lucile Florent remercie d'ailleurs les laboratoires de ne pas euthanasier les animaux et de laisser son association les placer en refuge. L'année dernière 500 chiens et chats ont été sauvés, 2.500 rongeurs, primates et autres animaux ont ainsi pu être sauvé depuis 10 ans.

A travers cette actions on évite un immense gâchis en sauvant les animaux — Lucile Florent de la Graal.

Pour écouter le reportage :

Si vous vouez voir ces trois chiots, rendez vous à la SPA dès maintenant. Ils seront donnés dès cette semaine. Le 20 et 21 mars, le refuge de St-Pierre organise des portes ouvertes de 10 heures à 18 heures.