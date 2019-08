Landes : trois questions sur l'opération de démoustication à Capbreton et Hossegor

Capbreton, France

Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, la chasse aux moustiques tigre est lancée avec l'intervention d'une société spécialisée qui va réaliser des pulvérisations d'insecticide dans un quartier résidentiel près du stade de Capbreton et au niveau du golf et de l'office de tourisme d'Hossegor. Une opération qui fait suite à un diagnostic de dingue chez un homme qui a séjourné sur le côte Sud landaise. L'Agence Régional de Santé, quand elle a pris connaissance du cas de cet homme atteint de cette maladie après un séjour en Asie, et qui est transmissible via le moustique tigre, a retracé le parcours du malade dans le département et a repéré des points de présence du moustique tigre à deux endroits du séjour de cet homme. C'est donc pour cela que ces deux lieux précisément, à Capbreton et Hossegor, seront traités.

Capture d'écran du communiqué de l'ARS Nouvelle- Aquitaine. - DR

C'est la quatrième fois en trois ans que ce genre d'opération de démoustication est menée dans le département des Landes. L'apparition officielle du moustique tigre dans le département date de 2015. Aujourd'hui, il est très répandu puisque 46 communes en abritent.

1 / Comment cela va se dérouler ?

Des agents d'une société spécialisée vont intervenir avec des masques à gaz et des combinaisons de protection. Ils réaliseront l'opération entre 1 heure et 5 heures du matin avec deux méthodes. Une pulvérisation dans l'air depuis un véhicule pick-up. Une sorte de ventilateur géant pulvérise le produit dans l'air. Et puis pour être plus précis, les agents vont aussi descendre du véhicule et pulvériser à la main dans les zones à risque du type eaux stagnantes.

Les consignes de sécurité distribuées aux riverains. - Capture d'écran.

Pendant l'opération il y a des consignes de sécurité pour les riverains. Elles ont été distribuées sous forme de tract. Il ne faut pas aller voir la pulvérisation pour ne pas se mettre dans le nuage d'insecticide. Il faut fermer portes et fenêtres jusqu'à 8 heures du matin. Il faut rincer les fruits et légumes du jardin avant de les manger. Il faut éloigner ou rentrer les animaux ainsi que leurs gamelles d'eau ou de nourriture. Il faut fermer les bassins à poissons. Et enfin faire attention au linge qui sèche dehors.

2 / L'insecticide est-il dangereux ?

L'insecticide utilisé s’appelle le deltaméthrine. C'est le seul insecticide autorisé en France pour ce travail. C'est un produit chimique toxique et si c'était anodin, il n'y aurait pas autant de consignes de sécurité, autant de précautions. Il ne présente pas de risque "inacceptable". C'est ainsi que l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, résume la problématique. Sous-entendu, le produit est toxique mais le risque des maladies transmises par le moustique tigre est encore plus important.

Pour faire simple, il faudrait une sacrée dose d'un coup de deltaméthrine pour que ça soit dangereux pour l'homme. Ici, les autorités et l'entreprise affirment que le produit est très peu dosé. Encore moins dosé, selon l'ARS, que ce qu'on retrouve dans les prises murales antimoustiques.

Capture d'écran du communiqué de la préfecture des Landes. - DR

Le plus dangereux avec le deltaméthrine, ce serait de l'avaler. Le contact cutanée à forte dose pourrait aussi être problématique. Mais les seuls vrais problèmes répertoriés, seraient des morts suspectes de chats, d'oiseaux et de poissons à la Réunion. Mais sur l'île, il s'agissait d'épandages massifs, rien a voir avec ce qui se passe à Capbreton et Hossegor cette nuit.

Pour ce produit, prenons un exemple, en vous laissant juge de son caractère rassurant ou non. En Guyane, l'ANSES a autorisé la fixation de moustiquaires imprégnées de deltaméthrine autour des lits des nouveau-nés. Une consigne tout de même, il faut qu'elles soient fixées de manière à être difficilement accessible, afin d’éviter la mise à la bouche. En fait, les seuls qui semblent risquer vraiment gros avec ce produit, ce sont les poissons, les abeilles et donc les moustiques.

Référence documentaire : rapport de l'Afsset de 2006

3/ Pourquoi pas de démoustication généralisée ?

Il n'y a pas de traitement généralisé contre le moustique tigre pour deux raisons. D'abord, le moustique tigre est dit casanier, c'est à dire que son rayon d'action est limité à son quartier d'implantation. Deuxièmement, car il ne faut pas de traitement systématique. Les produits chimiques autorisés sont très rares, et il ne faut pas que les moustiques créent des résistances. Ce qui a déjà été observé notamment en Guyane. La meilleure manière de lutter serait donc une veille quotidienne en ne laissant pas aux moustiques tigre de lieu pour poser ses œufs. On parle ici de toutes les eaux stagnantes.