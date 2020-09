Landes : un arrêté préfectoral étend le port du masque à de nouvelles zones

Le port du masque est désormais obligatoire dans des rues de 11 communes landaises, dont Dax et Mont-de-Marsan. Il doit aussi être porté autour de tous les établissements scolaires du département, dans un rayon de 50 mètres.

Un nouvel arrêté préfectoral étend le port du masque à de nouvelles zones dans les Landes : certaines rues des communes de Mont-de-Marsan, Dax, Biscarrosse, Capbreton, Mimizan, Gastes, Moliets-et-Maâ, Seignosse, Soustons, Soorts-Hossegor et Vieux-Boucau-les-Bains sont concernées. L'obligation du port du masque est par ailleurs étendue, dans les Landes, aux abords de tous les établissements scolaires, des salles de spectacles, des cinémas, des arènes et des stades, dans un rayon de 50 mètres.

Ce nouvel arrêté, pris en concertation avec les maires des Landes, selon la préfecture, est applicable jusqu’au 18 octobre.

Port du masque autour des établissements scolaires

Le port du masque est désormais obligatoire autour de tous les établissements scolaires dans les Landes, dans un rayon de 50 mètres, selon le nouvel arrêté préfectoral. Les abords des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges, des lycées et des établissements d'enseignement supérieur sont concernés, du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h (si l'établissement est ouvert ce jour-là).

Port du masque autour des salles de spectacles, cinémas, stades, etc.

Dans les Landes, le port du masque est désormais obligatoire, dans un rayon de 50 mètres, autour des stades, des cinémas, des arènes, des salles de spectacles, des établissements sportifs et des chapiteaux/tentes. Mais seulement à certains horaires : le masque doit être porté à partir d'une heure avant l'ouverture de ces établissements, et jusqu'à une heure après leur fermeture.

Port du masque dans les rues fréquentées de 11 communes des Landes

Le port du masque est obligatoire dans certaines rues et places de 11 communes landaises. Pour la plupart des communes, cette obligation n'est valable que le week-end (du vendredi 20h jusqu'au lundi 3 heures), mais pour 3 communes (Mimizan Vieux-Boucau et Gastes), le port du masque dans les zones concernées est obligatoire 7 jours sur 7 et 24h/24.

Mont-de-Marsan

A Mont-de-Marsan, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

place Saint-Roch

rue Bergeron

place Pitrac

rue Pitrac

rue Montluc (côté Saint-Roch)

rue Gambetta

place du Général-Leclerc

place Charles-de-Gaulle

Dax

A Dax, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

gare et parvis

parc Théodore Denis (arènes)

rue des remparts

rue Sainte Ursule

place de la Course

rue du Toro

place Thiers

rue de la Fontaine Chaude

place de la Fontaine Chaude

esplanade du Général de Gaulle

cours Julia Augusta

rue des Fusillés

cours Pasteur

rue des Faures

rue des Bernabites

place des Salines

rue du Cordon Bleu

rue Cazade

rue du Palais

place et rue du Mirailh

rue de Borda

rue des Pénitents

place et rue des Carmes

rue Neuve

impasse Grateloup

rue d'Eyrose

rue des Archers

rue Saint Vincent

rue Saint Pierre

place de la Cathédrale

rue Morancy

place Roger Ducos

rue de la Halle

rue de l'Évéché

rue de la Laicité

rue Sully

rue Louis Barthou

place Chanoine Bordes

square Max Moras

place Camille Bouvet

marché couvert

place Hector Serres

Biscarrosse

A Biscarrosse, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

avenue de la Plage (portion comprise entre la rue Vincent de Paul et le boulevard des Sables)

avenue de la Côte d'Argent (portion comprise entre la rue des Marsouins et la rue des Tamaris)

rue de la Douane

place Dufau

place dite « demi-lune» située boulevard des Sables

Capbreton

A Capbreton, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

sur les pontons, passerelles et la zone technique du port

allées Marines (portion entre l'avenue Jean Lartigau et le pont Lajus ainsi que les squares Clémenceau et Mouloudji)

rue du Général-de-Gaulle

place de l'Hôtel de ville, mairie

rue Saint- Nicolas

rue Madeleine Castaings

boulevard Pompidou (portion du pont Bonamour à la place de la Liberté)

place de la Liberté

l'estacade et les établissements de bains

boulevard François Mitterrand (front de mer jusqu'au pôle glisse Santocha)

avenue de Lattre de Tassigny (portion de l'avenue de Madrid à l'entrée du CERS)

Gastes

A Gastes, le port du masque est obligatoire à l'aire d'accueil des camping-cars du Lac.

Mimizan

A Mimizan, le port du masque est obligatoire dans les zones suivantes :

rue de la Poste

portion entre la rue du Casino et l'avenue Maurice Martin

rue du Casino dans sa totalité

avenue Maurice Martin dans sa partie située entre l'entrée de l'aire piétonne permanente et l'avenue de la Côte d'argent

rue de l'Abbaye, section comprise entre av de Bordeaux/av de Bayonne et la rue Edgar Degas

avenue de Bordeaux, section comprise entre rue de l'Abbaye/av de Bayonne et rue Claude Monet

rue Claude Monet, section comprise entre l'avenue de Bordeaux et la rue Paul Cézanne

avenue de Bayonne, section comprise entre rue de l'Abbaye/av de Bordeaux et la rue l'hôtel Magne

avenue de la Gare, section comprise entre l'avenue de Bayonne et le rue du Théâtre

place des Ormes dans sa totalité

rue des Ormes dans sa totalité

place Féllix Poussade

Moliets-et-Maâ

A Moliets-et-Maâ, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

place et rue de la Bastide

rue du Marché

place de la Balise

avenue de l'Océan (portion de l'entrée du camping des Cigales jusqu'au haut de plage et au retour jusqu'à la rue de la Bastide)

place de la Mairie

fronton

rue de l'Embouchure

Seignosse

A Seignosse, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

place Castille

le forum et les allées du parc

le tour des halles du Penon

Soustons

A Soustons, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

route de Tosse jusqu'au centre Leclerc

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

place Sterling

rue Daste

rue Émile Nougaro

place de l'hôtel de ville

allée de la Cantère y compris le parking attenant

avenue de Labouyrie jusqu'au Passage du Carrelot

place du Docteur Barrère

place du Commerce

rue Jean Moulin

place Robert Lassalle

place des Àrènes

Soorts-Hossegor

A Soorts-Hossegor, le port du masque est obligatoire du vendredi 20h00 au lundi à 03h00 dans les zones suivantes :

avenue du Touring Club de France (portion comprise entre l'avenue Maître Pierre et l'avenue Rosny)

avenue Lahary

avenue de la Gare

avenue de Paris

avenue Jean Roger Sourgen

avenue de la Paix

avenue du Golf (portion comprise entre l'avenue de Paris et l'avenue du Touring Club de France)

les allées Pasteur (portion comprise entre l'avenue Lahary et l'allée de la Pierre Bleue)

la Place Pasteur

parking des Pins Tranquilles

place de la Concorde

parking de l'Office de Tourisme

parking de la Poste

place du marché

place des Basques

rue des Landais

place des Landais

promenade du Front de Mer de la limite de commune avec Capbreton à la « gloriette » Nord

esplanade du Point d'Or

Vieux-Boucau-les-Bains

A Vieux-Boucau-les-Bains, le port du masque est obligatoire dans les zones suivantes :