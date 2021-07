Coronavirus dans les Landes : un bus pour se faire vacciner devant les supermarchés

Faire ses courses et recevoir sa première injection au même endroit, c'est désormais possible grâce à un tout nouveau bus de vaccination. Prêté par la mutualité française, il permet de se faire vacciner sans rendez-vous. Cependant, ce dispositif n'accueille que les personnes majeures et sans allergie médicamenteuse. Il n'est pas possible non plus d'y recevoir sa deuxième injection.

Où et quand trouver ce bus :