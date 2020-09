Tests Covid-19 : submergé d'appels, un laboratoire landais décide de donner la priorité à certains patients

Depuis quelques semaines, les demandes de tests covid ont beaucoup augmenté. Dans les Landes, la situation est quand même plus calme qu'ailleurs en France, mais elle reste de plus en plus difficile à gérer. Certains laboratoires ont donc décidé de prioriser certains patients.

Des files d'attente interminables pour se faire tester, des lignes téléphoniques saturées... C'est le genre d'images qu'on observe un peu partout en France depuis plusieurs semaines. Dans les Landes, la situation est quand même plus calme. La majorité des laboratoires fonctionnent sur rendez-vous, ce qui évite les files d'attente.

Mais depuis la rentrée scolaire, les demandes de tests ont beaucoup augmenté. En seulement quelques semaines, les laboratoires Ax Bio Océan, situés autour de Dax et sur la côte, sont passés de 200 tests par jour à plus de 1000 par jours. Ce lundi, par exemple, le laboratoire a effectué 1500 tests dans la journée. Alors certes, les laboratoires landais ne sont pas débordés non plus, mais la situation devient de plus en plus difficile à gérer.

"Notre personnel est submergé d'appels"

"On ne peut pas dire qu'on est sous l'eau, parce que nous travaillons exclusivement avec des patients sur rendez-vous. C'est une décision que nous avons justement prise il y a quelques semaines pour éviter que la situation devienne ingérable, explique Sébastien Boucher, le directeur général des laboratoires Ax Bio Océan. C'est vrai, par contre, qu'on a beaucoup de demandes téléphoniques. En ce moment, notre personnel est submergé d'appels. En plus des prélèvements que l'on effectue au quotidien, on doit prendre les rendez-vous pour les tests covid. C'est vrai que ça nous surcharge beaucoup au niveau du téléphone."

"Il peut y avoir une certaine tension"

Cela donne lieu à des comportements parfois inappropriés de la part de patients mécontents du délai d'attente. "Les patients sont assez stressés, ils aimeraient se faire dépister rapidement. Malheureusement, quand on ne leur donne pas de créneaux satisfaisants, il peut y avoir une certaine tension entre les patients et notre personnel", raconte Sébastien Boucher. Le directeur d'Ax Bio Océan demande donc aux patients d'être compréhensifs : "Je fais appel à la gentillesse de nos patients lorsqu'ils prennent des rendez-vous avec notre personnel, parce qu'il est sous tension depuis le mois de mars. C'est très difficile pour tout le monde..."

Les patients symptomatiques et les cas-contacts désormais prioritaires

Face à cette situation, les laboratoires Ax Bio Océan ont pris la semaine dernière une décision, celle de donner la priorité à certains patients. "Un patient qui est symptomatique et qui a une ordonnance, il passera en priorité, tout comme un patient contact d'un cas positif, précise Sébastien Boucher. On essaiera de leur trouver un rendez-vous soit le jour-même s'ils appellent le matin, soit le lendemain. Au maximum dans les 48 heures." Et pour les patients non-prioritaires, les délais seront plus longs : "Ce sera quand on a des créneaux horaires, et ça pourra aller de 48 à 72 heures". Il conclut : "Désormais, nous ne prenons plus de rendez-vous pour des patients qui veulent juste se faire tester pour simple convenance personnelle."

Bon à savoir : pour les enfants de moins de 6 ans, les pédiatres conseillent de ne prendre rendez-vous pour un test que si c'est le médecin qui l'a prescrit.