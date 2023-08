Capbreton : un premier été à flux tendu pour la seule antenne de SOS médecins des Landes

Dans le sud des Landes, c'est le rush estival pour les soignants, les urgentistes, et les médecins généralistes très sollicités à la fois par la population locale, et les touristes, une population multipliée par cinq pendant les grandes vacances. C'est le cas de SOS Médecin à Capbreton. La seule antenne des Landes vit un premier été à flux tendu.

Un système de santé à bout de bras

Chaque jour d'été, 30 à 50 patients, touristes ou locaux, défilent dans la salle d'attente. Et ils pourraient être encore plus nombreux du 5 août au 10 août, puisque l'hôpital de Dax ferme, régule l'accès à ses urgences la nuit sauf pour les urgences vitales et obstétricales. Pendant cette période, entre 17h et 8h du matin, il est impossible d'accéder à l'hôpital de Dax sans contacter le 15.

Alors, à Capbreton, Sonia Laban-Mélé, l'une des associées de SOS Médecins se prépare à une période encore plus tendue. "On sait que ça va nous apporter une activité supplémentaire - surtout pour les plaies, la traumatologie- même si c'est difficile à estimer. Aux urgences ou ici, chaque soignant fait de son mieux mais le contexte sanitaire est très compliqué", explique-t-elle.

"On a enregistré 90 patients par jour lors du premier week-end de fermetures temporaires des urgences de Dax, en juillet", ajoute-t-elle, c'est du jamais-vu depuis l'ouverture de l'antenne en février dernier . Et la saison est loin d'être terminée.