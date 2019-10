Landes: une association d'aide aux malades du cancer se bat pour obtenir des subventions

Hagetmau, Landes, France

"C'est bien de mettre des choses roses partout, de parler d'octobre rose. L'association est d'ailleurs très engagée durant ce mois mais c'est vrai que la lassitude est là. L'agacement aussi et l'incompréhension." Au téléphone, Laure Dandieu, infirmière et fondatrice de l'association La Holi ne veut pas polémiquer.

En plein mois d'octobre rose, alors même que l'association est sur tous les fronts, la Sécurité Sociale vient de lui refuser sa demande de subvention de 8000 euros. "C'était pour payer la psychologue qui intervient bénévolement depuis 2 ans et payer aussi 7h de secrétariat par semaine" explique Laure.

La Holi, à Hagetmau, est une association qui propose du sport, de la cuisine et du yoga aux personnes atteintes d'un cancer ou en rémission. Le but, ne plus penser à la maladie et s'évader au travers d'activités adaptées : pilates, ateliers cuisine, mais aussi conseils d'esthétique et de coiffure. Depuis 2 ans, l'association multiplie les activités et les actions de prévention grâce aux bénévoles. Depuis 2 ans, l'association multiplie les dossiers pour obtenir des subventions et continuer ainsi à proposer des activités aux personnes malades. "Ça fait 2 ans qu'on a ouvert aux patients et c'est vrai que c'est un engagement constant des bénévoles. A force, on en arrive à être fatigués."

Ne nous laissez pas galérer! - Laure Dandieu

Chaque année, l'association part à la recherche de subvention. "Une lutte" commente la fondatrice qui doit trouver chaque année quelques 35 000 euros pour payer les charges. Alors les bénévoles font "des crêpes tous les week-end ", organisent des matchs de foot ou de rugby qui rapportent 200 euros. "Heureusement que les comités des fêtes sont là", souffle Laure Dandieu qui aimerait bien que les instances et autres organismes soient un peu plus à ses côtés. "On arrive à nos limites. On essaye de prouver notre professionnalisme chaque fois, de faire des synthèses de nos actions pour prouver le travail qu'on fait au quotidien. Quand on a un modèle comme ça qui tient la route, ne nous laissez pas filer. Ne nous laissez pas galérer" supplie Laure Dandieu.

Entre octobre 2017 et décembre 2018 , l'association a accueilli 40 patients. "Et ce uniquement par le bouche à oreille". Preuve du succès de cette association, en 8 mois cette année, le chiffre est déjà supérieur puisque La Holi a accompagné 43 patients.