Landes : une famille se bat contre la maladie mystérieuse de leur bébé

C'est le difficile combat d'une famille de Saint-Jean-de-Marsacq pour Matis. Un bébé né en janvier dernier et qui, depuis sa naissance, est malade. Il refuse de se nourrir. Les médecins de l’hôpital de Bordeaux et de Bayonne, où Matis a été hospitalisé, ne comprennent pas. Alors la famille s'est dirigée vers l’hôpital des enfants de Paris, l'hôpital Necker, où l'enfant sera accueilli en août avec l'espoir, pour les parents, de trouver des réponses.

Témoignage d'Elorri Fescau, la mère de Matis. Copier

Une cagnotte pour aider les parents

Une cagnotte a été mise en ligne par les amis du couple pour les aider à assumer financièrement les frais liés aux soins du petit Matis. Depuis janvier, les jours passés à la maison sont très rares pour ses parents qui vivent quasiment à l’hôpital pour être auprès de leur fils nourri par sonde et perfusion.

Avec le transfert de l'enfant à l'hôpital Necker à Paris, les frais de la famille vont exploser. Car il y a les trajets et le logement à trouver et à payer pour rester auprès de leur fils. "Déjà avec le virus on ne peut être qu'un parent à la fois à l'hôpital. Je ne me vois pas partir toute seule sans le papa et de toute façon le papa ne se sent pas non plus de nous laisser partir seuls. Ce sera tout à notre charge. Il nous faudra trouver un logement au plus proche pour pouvoir alterner la nuit et le jour et pour pouvoir souffler un peu", explique Elorri Fescau, la mère de Matis.