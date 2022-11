Déserts médicaux : une seule pédiatre libérale dans le secteur de Mont-de-Marsan

En France, un quart des enfants vivent dans un désert médical pédiatrique : ils sont âgés entre 0 et 10 ans et n'ont pas de pédiatre à moins de 45 minutes de chez eux pour assurer leur suivi. C'est ce qu'affirme l'UFC-Que Choisir. Ce mardi, l'association de consommateurs a publié une carte interactive pour dénoncer les inégalités d'accès aux soins dans le pays. Le département des Landes n'est pas le mieux doté. Dans le secteur de Mont-de-Marsan, il n'y a qu'une seule pédiatre libérale.

"Les derniers pédiatres d'Auch sont récemment partis donc il y a même des enfants qui viennent du Gers" - Maylis Dellestable, pédiatre à Saint-Pierre-Dumont

Son fils de 8 mois dans les bras, Faouzia entre dans le cabinet de la pédiatre. Cette maman a mis un certain temps avant de trouver un spécialiste à Mont-de-Marsan : "J'ai fini par appeler l'hôpital, on m'a conseillé d'aller sur Doctolib". Elle a pris ce rendez-vous il y a un mois. Quitte à attendre un peu, elle préfère faire suivre son bébé chez un pédiatre plutôt que chez un médecin généraliste. Céline, mère d'une fillette de 3 ans, elle aussi : "On est plus rassuré parce que c'est un spécialiste."

Céline habite à Saint-Sever, dans les Landes, à 20 kilomètres de Saint-Pierre-Dumont. Mais Maylis Dellestable ne reçoit pas que des patients du département. Selon elle, "les derniers pédiatres d'Auch sont récemment partis donc il y a même des enfants qui viennent du Gers".

La durée de chaque consultation réduite

Tous les jours, Maylis Dellestable garde des créneaux pour les urgences, son agenda est presque toujours plein. Dans son cabinet, les consultations s'enchaînent, elles durent 20 minutes en moyenne. "J'apprends à dire 'on va parler d'un premier problème et on se revoit une prochaine fois pour aborder un autre problème', j'ai moins de temps qu'avant devant moi, c'est sûr."

La pédiatre prend les nouveaux patients mais il lui arrive de refuser certains rendez-vous lorsqu'ils sont pris le jour J, "en période d'épidémie ça arrive quatre à cinq fois par jour facile", assure-t-elle. Maelys Dellestable affirme qu'elle est la seule pédiatre libérale de Mont-de-Marsan et sa périphérie "depuis cinq bonnes années".

"Les dernières installations étaient sur la côte Basque et en région bordelaise." La spécialiste sourit : "Visiblement, Mont-de-Marsan n'est pas l'endroit qui attire le plus les jeunes internes." Pour elle, l'une des solutions : former plus de pédiatres.