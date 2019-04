Landes : Yannis a survécu à un méningocoque de type B

Ce 24 avril est la journée mondiale de la méningite. Il existe des méningites virales et des méningites bactériennes, plus rares. C'est cette dernière qui a touché un jeune Landais de 5 ans en 2015. Yannis va bien aujourd'hui, sa maman témoigne.

Saint-Martin-d'Oney, France

Ce mercredi 24 avril, c'est la journée mondiale de la méningite. Il existe deux types de méningites : les virales et les bactériennes, qui sont plus rares. On appelle ces bactéries des méningocoques. Il en existe plus d'une dizaine différentes, qui peuvent être mortelles dans un cas sur dix, elles peuvent entraîner de graves séquelles.

C'est ce type de méningite, un méningocoque de type B, qui a frappé Yannis il y a quatre ans. À l'époque, ce petit Landais, qui habite à Saint-Martin-d'Oney, est âgé de 5 ans. Il a 42 degrés de fièvre, des vomissements et de petites tâches noires sur son corps. Les symptômes sont alarmants, la vie de Yannis est clairement menacée. Marjorie Nogues, sa mère, est très inquiète : "J'ai vu sur ses jambes qu'il commençait à avoir des toutes petites tâches de sang, minuscules, comme des petits boutons." Elle a alors le bon réflexe et conduit son fils aux urgences, à Mont-de-Marsan. À l'hôpital, les médecins détectent tout de suite une septicémie, une infection du sang, appelée purpura fulminans.

Aujourd'hui encore, Valérie Nogues se souvient de ce vendredi 13 février 2015. Elle voit son petit garçon partir en hélicoptère dans un état d'urgence absolue. Direction Bordeaux où sont centralisées ces méningites rares et virulentes. Le soir, elle retrouve son enfant et apprend le diagnostic. La septicémie est alors à son plus haut niveau.

226 cas de méningocoque B en France en 2017

Yannis reçoit un traitement dans les 12 heures qui suivent. "C'était indispensable, sinon mon fils ne serait pas en vie aujourd'hui", raconte Marjorie. Après deux semaines plongé dans un coma artificiel, et plusieurs mois d'hospitalisation, le petit Yannis s'en sort miraculeusement. "Il serait resté une heure de plus à la maison, le purpura fulminans aurait définitivement atteint ses organes. On aurait rien pu faire de plus pour lui", poursuit sa maman.

Aujourd'hui Yannis a gardé des tâches sur son corps. Il est aussi légèrement sourd de l'oreille gauche. Mais la famille revit. Après plusieurs mois de rééducation pour apprendre à marcher, le petit Yannis a retrouvé la joie de vivre. "Il a retrouvé son insouciance, son sourire. Tout va bien pour lui", conclut Marjorie.

Le méningocoque B est une bactérie rare. En 2017, seules 226 personnes l'ont attrapée. En moyenne, 10% des malades en meurent et près de 30% ont de graves séquelles. Yannis et ses cinq ans ont miraculeusement vaincu la bactérie.