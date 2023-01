Lannion : ce nouveau satellite qui va révolutionner la traque des orages

Le 14 décembre dernier, un satellite météorologique de toute nouvelle génération était placé en orbite par la fusée Ariane V. Son petit nom, le MTG-I-1 (Météosat troisième génération Imagerie 1, N.D.L.R.). Il s'agit d'un satellite géostationnaire, c'est-à-dire qu'il reste pointé sur une seule et même partie du globe. Lancé pour le compte de l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques Eumetsat, il doit prochainement transmettre ses premières images au centre météorologique de Lannion.

ⓘ Publicité

Une surveillance accrue des orages

Et ce satellite, Steven Le Moal, ingénieur météo et responsable de la valorisation des données satellitaires, le résume très simplement : "on fera tout mais mieux". En effet, l'appareil permettra d'affiner encore davantage les prévisions météorologiques. "On espère vraiment pouvoir progresser dans certains domaines, comme pour les aérosols (nuages de poussières, tempêtes de sables), ainsi que pour les feux de forêts ou les nuages d'orages. On attend vraiment un bond spectaculaire dans la qualité de ces observations."

Tout ça grâce à des innovations que détaille Jérome Vidot, chargé de recherche au centre : "On a un imageur d'éclairs, on va être capable d'observer les flashes émis par les orages. On sait que quand il y a des éclairs, il y a potentiellement la création de grêle, d'orages violents, de vents très importants. On sera capable de le voir pour la première fois au-dessus de l'Europe." Jusqu'à présent, le suivi de la foudre se faisait par surveillance terrestre.

Des données plus nombreuses, plus précises, plus régulières

Plus de données mais surtout des données plus pointues pour ce satellite qui sera rivé en permanence sur l'Europe et l'Afrique.

"On va voir des images avec une meilleure résolution, donc on aura une information plus précise." Aujourd'hui, chaque pixel des images reçues représente une zone de 3 km sur 3 km. Désormais, la définition des images sera 3 fois plus précise. Un pixel représentera 1km². Des images plus précises et plus régulières : "On va passer d'une image toutes les 15 minutes à une image toutes les 10 min." A cela, s'ajoute également un scan rapide, qui balaie l'Europe. "Avant c'était un toute les 5 minutes, on va passer à 2 minutes et 30 secondes." Cela va permettre de suivre au mieux certains phénomènes météorologiques comme les tempêtes ou les cyclones.

Et ça, ce n'est pas rien pour Steven Le Moal. "Ca permet de caractériser tout ce qui est dangereux comme les nuages d'orages qui peuvent créer de fortes perturbations mais aussi le brouillard qu'on peut retrouver sur les plateformes d'aviation qui peuvent créer des problèmes à l'aviation pour les décollages et atterrissages."

Cinq autres satellites à venir

Ce nouveau satellite fait partie d'un programme européen ambitieux. Il y aura en tout 6 satellites d'ici à 2040. Ce programme de l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques Eumetsat s'élève à 4 milliards d'euros.

Le MTG-I-1 transmettra ses premières images d'ici quelques semaines avant d'être déclaré opérationnel à la fin de l'année. Il sera suivi l'année prochaine d'un autre satellite, sondeur cette fois-ci qui permettra notamment de mesurer la qualité de l'air, l'humidité ou encore la température.