Covid-19 - Malgré le nombre limité de doses, un centre de vaccination ouvre à Lanvollon dans les Côtes d'Armor

Le centre est installé dans une petite salle municipale au charme désuet. Marie-Louise, 85 ans, et Jean-Louis, 81 ans, arrivent de Plérin, à une vingtaine de kilomètres d'ici. "On est contents de se faire vacciner", glisse Marie-Louise. "On a des enfants, des petits-enfants, on a hâte de les voir". "Ce virus, c'est quand même une sacrée saloperie, j'espère que ça va se décanter tout cela", espère son mari. Yvonne, 83 ans, elle s'estime chanceuse...

Le centre est ouvert uniquement le jeudi. Et il n'est déjà plus possible de prendre rendez-vous pour les deux prochaines semaines. "Il y a beaucoup de personnes frustrées car elle n'ont pas pu s'inscrire", note le maire, Arsène Nicolazic, satisfait, néanmoins, de l'ouverture d'un centre de vaccination dans sa commune.

Y aura-t-il suffisamment de doses pour tout le monde ici ? "Je n'ai pas la réponse à cette question", reconnait Frédérique Havet, infirmière hygiéniste à l'hôpital de Paimpol et cheffe du centre de vaccination de Lanvollon. "On attend et on voit au jour le jour, on fonctionne avec avec les doses vaccinales qu'on nous attribue", précise t-elle. Au total, 420 personnes devraient pouvoir être vaccinées à Lanvollon dans les quatre semaines à venir.