Latour-de-France est un désert médical depuis un mois : 2 500 patients espèrent un médecin

Cela fait bientôt un mois que la commune de Latour-de-France, dans la vallée de l'Agly, n'a plus de médecin généraliste. Un nouveau désert médical dans les Pyrénées-Orientales. 2 500 patients se retrouvent sans médecin traitant.

Cela fait bientôt un mois qu'il n'y a plus de médecin à Latour-de-France

Une situation qui "fait mal au cœur", ce sont les mots du maire de Latour-de-France, Marc Carles. Depuis bientôt un mois, la commune n'a plus de médecin généraliste. "Le premier est parti à la retraite en juin 2020, le dernier nous a quitté il y a trois semaines pour exercer sa profession dans une association", détaille le maire. Actuellement, ce sont 2 500 patients qui se retrouvent sans médecin traitant. "C'est angoissant, surtout que la plupart des communes sont peuplées de personnes âgées qui ont des problèmes de santé et qui ont du mal à se déplacer", déplore le maire.

"On a engagé des chasseurs de tête, on passe des annonces dans des revues spécialisées" - Marc Carles, maire de Latour-de-France

Cela fait pourtant deux ans que la commune s'est mise à la recherche de nouveaux médecins. "On a engagé des chasseurs de tête, on passe des annonces dans les revues spécialisées. On a quelques touches, mais cela n'aboutit pas pour le moment", explique Marc Carles. Une situation qui s'explique selon lui : "L'offre est supérieure à la demande, il y a un choix très vaste pour la plupart des médecins, donc ils peuvent s'installer où ils veulent."

Des habitants angoissés

Alors, en attendant, certains médecins de communes alentour ont accepté de faire des visites à domicile, de recevoir certains patients en urgence, mais cela reste une situation instable pour les habitants. "J'ai de l'âge, j'ai pas mal de petits bobos qu'il faut soigner. C'est grave", s'inquiète Niels. "Il faut dire ce qui est, c'est chiant", avoue Jeanine, "si on n'a pas de docteur, comment on fait pour se faire soigner ?"

Il y a bien l'infirmier avancé Yann Sirhenry de la Maison de Santé, qui prend le relais sur certaines pathologies, "le diabète, les insuffisances respiratoires". Il peut renouveler des ordonnances, suivre l'état du patient. Mais en cas d'urgence, il faut rediriger les patients vers un médecin traitant d'une autre commune. Problème, beaucoup de professionnels ne prennent plus de nouveaux patients. D'après le maire, un médecin devrait prochainement venir faire des consultations à la Maison de Santé, une à deux fois par semaine.