Laurent Habert, directeur de l'ARS Centre-Val de Loire : "La vaccination est un élément très important"

L'épidémie de COVID19 se résorbe nettement en Berry. Et depuis que l'accès à la vaccination est ouvert sans restriction à toute personne majeure, Laurent Habert, le directeur de l'ARS (Agence régionale de santé) Centre-Val de Loire appelle à accélérer encore la cadence : "On est déjà sur des taux de vaccination relativement importants dans le Berry. Plus de 40% de la population a déjà reçu une première dose. La moitié de ces 40% a reçu une deuxième dose. On va continuer sur le même rythme, et même en accélérant pour couvrir tous ceux qui souhaitent se faire vacciner."

Accélérer la campagne de vaccination

Mais pour cela, il faut des créneaux de vaccination et là la situation est encore un peu tendue quoique contrastée. Certains bassins de population semblent mieux dotés; mais là aussi Laurent Habert se veut rassurant et assure que la cadence de productions des prochaines semaines devrait largement couvrir les demandes : "On continue à avoir beaucoup de doses sur l'ensemble de la région, notamment dans le Berry. Par semaine, c'est entre 20 et 25 000 doses supplémentaires qui sont mises à disposition des berrichons pour se faire vacciner." "Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire. Il y a régulièrement des créneaux qui sont mis à disposition."

Le vaccin, essentiel mais les gestes de prévention tout autant

Quoi qu'il en soit, la sortie du tunnel semble se dessiner. Et même si les autorités appellent évidemment à maintenir encore les gestes barrières et accentuer la vaccination, les prévisions sont désormais plus optimistes, y compris de la part du directeur de l'ARS lui-même : "Très clairement, le plus dur de l'épidémie est derrière nous. Le plus dur c'était à peu près fin avril, nous avions étions dans une situation plus dégradée encore qu'en avril 2020, la situation était très compliquée. Elle s'est nettement améliorée. Elle va continuer à s'améliorer [...] La vaccination doit être un élément essentiel, elle va se poursuivre, y compris pendant l'été, et c'est vraiment l'élément dominant." Mais les autres pratiques de prévention restent essentiels insiste Laurent Habert : désinfection des mains, maintien des distances sanitaires, port du masque et tests réguliers.