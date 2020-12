Laurent Habert, directeur de l'ARS : "le déconfinement, ce n'est pas la fin des gestes barrières"

Déconfinement n'est pas synonyme de relâchement ! C'est le message que veut rappeler et même marteler Laurent Habert, le directeur-général de l'Agence régionale de Santé Centre-Val-de-Loire à l'occasion de ce premier jour de déconfinement qui voit aussi la mise en place d'un couvre-feu de 20h à 6h.

Respect, plus que jamais, des mesures sanitaires

Le danger serait en effet de croire que l'épidémie est passée, car ce n'est pas du tout le cas selon le directeur-général de l'ARS : "Les chiffres stagnent, certains comme le taux d'incidence repartent même à la hausse" précise Laurent Habert qui rappelle donc l'importance des gestes barrières, même en famille : "Le cercle familial ou amical est le lieu où on se contamine le plus facilement ! Le virus très contagieux donc l'approche des fêtes représente un danger d'où nécessité de continuer à pratiquer le mètre de distance et le port du masque".

Quant au test préventif pur savoir si oui ou non on est malade du coronavirus, le directeur de l'ARS Centre - Val de Loire est moins catégorique que le ministre de la Santé, Olivier Véran qui le proscrit "ça peut-être une bonne idée - admet Laurent Habert - mais ça n'empêche pas le respect des gestes barrières !" insiste-t-il à nouveau en rappelant que l'hiver dans lequel nous entrons avec un temps froid et humide est plus favorable à la propagations de tous types de virus.

La campagne de vaccination se prépare

Un discours pas vraiment rassurant alors que les indicateurs sont déjà mauvais. Une raison d'espérer tout de même : la futur campagne de vaccination. Elle devrait débuter par les personnes les plus fragiles et les personnels médicaux dès le début du mois de janvier. Il faudra, avant cela, s'équiper de systèmes de réfrigération particulièrement performants. Car la conservation du vaccin développé par Pfizer-BioNTech se fait à des températures extrêmement basses : pas plus de - 80° !

Des équipements que ne possèdent pour l'instant pas les établissements hospitaliers berrichons mais Laurent Habert se veut rassurant "On est en train de s'équiper - assure le directeur-général de l'ARS - plusieurs chaines de distribution vont être mises en place: notamment dans les hôpitaux de Bourges, Châteauroux mais aussi dans des plateformes logistiques ."