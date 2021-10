Laval. 3000 personnes aux foulées roses pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein

Dimanche 10 octobre, les Lavallois se sont donnés rendez-vous au square de Boston pour la neuvième édition des foulées roses, un événement organisé dans le cadre d'octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Marche, course et zumba

La matinée a commencé par un cours de zumba, dans le parc, puis une partie des participants se sont lancés dans une marche nordique de deux heures. A 10h45, c'était au tour des coureurs de s'élancer, pour une boucle de 45 minutes autour du square et sur les quais. Au total, près de 3000 personnes ont participé à l'événement. Des stands de sensibilisation au cancer du sein et d'initiation à l'autopalpation étaient également en place dans le village.

Le départ était donné square de Boston, à Laval. © Radio France - Jeanne de Butler

En famille, entre amis ou collègues

Beaucoup sont venus en famille. D'autres entre amis, comme Annie et Jean-Michel, venus soutenir Céline. "J'ai eu un cancer en 2009. Aujourd'hui je suis guérie mais c'est un combat de tous les jours. Donc il faut y aller, il faut tout donner, au moindre doute il ne faut pas hésiter à consulter un médecin !", a tenu à rappeler Céline. D'autres sont venus en groupe, avec des collègues, comme Véronique et Sophie. "Personne n'est à l'abri. On le sait. On a tous des amis, de la famille, qui ont été touchés. Dans notre groupe c'est arrivé à une femme de 30 ans, donc on est très impliqués et très concernés". "Et puis c'est un moment convivial qu'on adore. Et il fait beau alors haut les cœurs !"