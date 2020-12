Laval : 320 élèves du lycée agricole, renvoyés chez eux après plusieurs cas de Covid-19

La direction du lycée agricole de Laval a décidé de renvoyer chez eux, 320 lycéens, après la découverte d'une douzaine de cas de Covid-19 chez des élèves et chez un enseignant. Les élèves en BTS, les apprentis, les adultes en formation et les personnels n'étant pas concernés, restent sur le site.

Une douzaine de lycéens et un enseignant du lycée agricole de Laval, ont été testés positifs au Covid-19, en ce début de semaine. La direction de l'établissement a donc décidé, en accord avec l'ARS, de renvoyer chez eux, pour qu'ils se mettent à l'isolement, quelque 320 élèves. Ils devront être testés de nouveau, d'ici une huitaine de jours. Les autres élèves, non lycéens, les BTS, les apprentis, les adultes en formation et les personnels du lycée peuvent rester sur le site. Ils ne sont pas concernés par le cluster.

Les mêmes mesures sanitaires depuis la rentrée

L'origine du cluster n'est pas identifiée. Pour le directeur de l'établissement, Patrick Delage, " nous respectons les mêmes mesures sanitaires, depuis la rentrée de septembre, le masque obligatoire, le gel, la distanciation. Cette maladie est mystérieuse, difficile de savoir comment elle s'est propagée ici". Depuis le début de l'année scolaire, seuls quatre cas positifs avaient été détectés. Tout le monde portant le masque, les élèves et personnels hors du lycée, ne sont pas considérés comme cas contacts.