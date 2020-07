Laval : le bus de dépistage prolongé, un nouveau quartier desservi

Si les centres de dépistages du coronavirus sont trop loin pour vous, que les horaires ne conviennent pas ou que la file d'attente est trop longue, vous pouvez profiter du bus de dépistage à Laval depuis le 22 juillet : le dispositif est prolongé au moins jusqu'au 15 août. Il offre un dépistage gratuit, même sans ordonnance.

Nouveau quartier desservi

Il va continuer à sillonner les cinq quartiers dans lesquels il se rendait jusqu'à présent du lundi au vendredi, mais stationnera également dans le quartier de la Dacterie les samedis à partir du 8 août, sur le parking du gymnase. Les dépistages sont en revanche arrêtés au gymnase Jacques Chamaret dès ce jeudi soir.

Le bus passera donc chaque jour dans les quartiers suivants.

Lundi : parvis de la Maison de quartier de St Nicolas

Mardi : parking de la Maison de quartier d’Hilard

Mercredi : parvis de la Maison de quartier des Fourches

Jeudi : Parking de la Maison de quartier du Pavement

Vendredi : Parking du Foyer des Jeunes Travailleurs de Coubertin (quartier des Pommeraies)

Samedi : Parking du Gymnase de la Dacterie (à partir du 8 août)

Les horaires ne changent pas : le bus stationne de 9h à 14h et de 16h à 20h. Le maire Florian Bercault invite "à se saisir de ce service public de proximité pour se protéger et protéger leurs proches, notamment celles et ceux qui reviendraient de vacances ou n'auraient pas encore effectué le test". Le bus permet de réaliser 300 tests par jour.

Les centres de dépistage de Changé et de L'Huisserie restent toujours ouverts.