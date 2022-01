Laval : les soignants, "fatigués", alertent sur la crise à l'hôpital

À Laval, une vingtaine de lits fermés au centre hospitalier n'ont pas rouvert depuis la rentrée en septembre dernier. Les soignants restent mobilisés par la crise du Covid et un service de psychiatrie a donc été temporairement fermé. L'hôpital public et privé tire sur la corde selon l'intersyndicale qui appelait à une manifestation ce mardi midi devant le centre hospitalier de Laval. Une centaine de professionnels de santé étaient présents.

Une aide-soignante qui débute doit avoir 15 ans d'ancienneté pour arriver au SMIC.

Le milieu hospitalier est sur le front du Covid depuis bientôt deux ans, avec des horaires extensibles pour des salaires très bas selon Marie-Laure Soissons, déléguée CGT et infirmière à la Polyclinique du Maine à Laval : "Il y a un retard à peu près d'une quinzaine d'années pour les aides-soignantes : une aide-soignante qui débute, il faut qu'elle ait 15 ans d'ancienneté pour arriver au SMIC. Donc, en fait, tous les mois, elle a un complément de salaire pour pouvoir être au SMIC."

La manifestation était organisée sur la pause déjeuner pour mobiliser le plus de soignants possibles. © Radio France - Maxime Glorieux

Sophie Leterrier, éducatrice spécialisée, dresse le même constat dans le domaine social : "Les éducateurs spécialisés qui sortent de formation touchent un tout petit peu plus que le SMIC, là où, il y a vingt ans, ils étaient largement au-dessus, alors qu'ils ont trois ans d'études..." Celle qui est également déléguée CFDT alerte sur les "oubliés du Ségur", ces professionnels de santé qui n'ont pas touché la prime exceptionnelle de 183 euros.

Ils demandent un "salaire décent"

"Sur la deuxième phase du Ségur, avec les revalorisations de salaires qui ne sont pas énormes pour ceux qui en ont, il y a bien une moitié du personnel qui a été oubliée", souligne Linda Segura Maingé, secrétaire de l'Union des Syndicats de la Santé et de l'Action Sociale en Mayenne, et elle-même aide-soignante. On retrouve notamment sur cette liste le personnel administratif ou encore les psychologues. "Même les contractuels soignants ne seront pas revalorisés !"

Ce mercredi, le député Insoumis François Ruffin est attendu devant le service des urgences vers 10 heures. © Radio France - Maxime Glorieux

"Pourquoi on n'arrive pas à trouver et à recruter aujourd'hui du personnel ?" Cette question rhétorique est posée par Linda Segura Maingé. Selon elle, la réponse est effectivement économique : "Nous avons un travail très pénible, avoir des vies humaines dans nos mains peut amener à être plus stressés que dans d'autres professions. Le fait qu'on soit obligés de revenir sans arrêt sur nos jours de repos, ce sont les contraintes du métier. On estime qu'elles doivent se payer par un salaire décent. On est fatigués !"

Les urgences de nouveau fermées ce dimanche soir

La CGT rappelle qu'entre 2017 et 2020, plus de 17.000 lits ont été fermés partout en France, "avec un record de 5.700 lits fermés en 2020, pendant la crise". Faute de soignants, les urgences de Laval ont baissé le rideau une dizaine de nuits depuis Noël. Les services ont de nouveau été suspendus ce lundi soir et le seront ce dimanche, de 18h30 à 8h30. Il est donc recommandé d'appeler le 15 ou le 116-117. Le député Insoumis François Ruffin est attendu ce mercredi devant les urgences de Laval. Il sera d'abord l'invité de France Bleu Mayenne, en direct à 8h08.