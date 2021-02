Laval : la direction de l'hôpital fait le bilan de cette terrible année 2020

La direction du Centre hospitalier de Laval a tenu un point presse, ce jeudi 18 février, pour dresser le bilan de cette année 2020, marquée par la crise sanitaire, mais aussi pour afficher un certain optimisme. L'hôpital a embauché et travaille sur de gros projets d'extension.

"L'hôpital a su s'adapter, face à la crise de la Covid". C'est ce qui est ressorti, du bilan dressé, ce jeudi 18 février, lors du point presse de la direction du centre hospitalier de Laval. Et non seulement, d'après son directeur André Gwenaël Pors, il a su s'adapter, "tester, soigner, vacciner, mais en plus, il a réussi à embaucher" et à murir pour les mois à venir des projets d'envergure.

L'embauche de nouveaux médecins

Il semble, d'après le docteur Azeddine Sfairi, président de la commission médicale d'établissement, que la crise de la Covid a permis à l'hôpital de Laval d'obtenir l'oreille de l'ARS, l'agence régionale de santé. Le fait est que 20 médecins hospitaliers ont été embauchés, en médecine interne, en chirurgie et même en anesthésie. Sept autres sont mis en partage avec le CHU d'Angers.

Par ailleurs, 125 professionnels, hors médecins, ont également été recrutés, ce qui représente une augmentation de plus de 3 % des effectifs. Une hausse toujours jugée insuffisante, par le syndicat FO, face à " l'épuisement des personnels et le fort taux d'absentéisme".

Un nouveau service des Urgences

Plusieurs gros projets d'extension sont au programme des prochains mois. A commencer par de nouvelles Urgences. L'étude du projet est désormais en phase finale. Les postes de dialyse, doivent être doublés. Un projet d'héliport est également à l'étude. Tous les projets ne sont pas encore valorisés mais en bonne voie.