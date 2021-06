Laval : les services des urgences de l'hôpital pourraient fermer cet été, selon Force Ouvrière

Les service d'urgences vont-il devoir fermer cet été à l'hôpital de Laval à cause du manque de médecins ? Force Ouvrière affirme qu'il y a 90 trous dans les plannings du service pour la période estivale. Selon le syndicat, les hôpitaux de Mayenne et de Château Gontier sont également concernés par ces problèmes d'effectifs estivaux.

Aucune solution pour le moment

Une réunion a été organisée ce mercredi 9 juin par la direction de l'hôpital de Laval mais aucune solution n'est trouvée pour l'instant. Trois scénarios ont été proposés : la mise en place d'un service d'urgences sans médecin à certains moments de la journée ou la fermeture des urgences la nuit aurait été évoqués. Il est impossible d'avoir des précisions sur ces pistes envisagées, car la direction de l'hôpital ne souhaite pas communiquer tant qu'une solution n'a pas été trouvée pour cet été.

Selon l'un des participants à cette réunion que nous avons contacté, la situation est critique. "Je ne sais pas comment on va s'en sortir", nous confie-t-il. De son côté, Force ouvrière affirme qu'il y a 90 trous dans le planning du service des urgences : cela veut dire qu'il manque un médecin sur 90 plages horaires cet été.

Selon le syndicat, les médecins des hôpitaux de Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne pourraient être réquisitionnés pour venir en renfort à Laval cet été. Ces deux hôpitaux sont moins touchés par le manque d'effectifs sur la période estivale. Mais ce scénario aurait des conséquences pour leurs services d'urgences qui fonctionneraient alors en mode dégradé, affirme Force ouvrière. Le syndicat précise qu'il y a une trentaine de plages manquantes sur le planning du service des urgence à l'hôpital de Mayenne cet été et 6 à l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne. Cet hôpital du sud-Mayenne a moins de mal à recruter des médecins remplaçants pendant l'été grâce à la proximité avec le Maine-et-Loire et Angers.