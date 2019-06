Laval : nouveau débrayage du personnel hospitalier ce jeudi

Laval, France

Les syndicats Force Ouvrière, la CGT et la CFDT appellent à un débrayage le jeudi 27 juin devant le hall du centre hospitalier de Laval de 14h15 à 15h. Les usagers sont aussi invités à apporter leur soutien au personnel. Parmi les motifs de protestation : les conditions de travail et l'accueil des usagers en perpétuelle dégradation d'après les organisations syndicales.

Par ailleurs, l'intersyndicale annonce dans un communiqué qu'elle boycottera toutes les instances et réunions avec la Direction "tant qu'il n'y aura pas de dialogue social constructif et d'avancées substantielles".

Le 20 juin dernier, 200 urgentistes dont des Mayennais se sont rassemblés devant l'Agence Régionale de Santé pour réclamer plus de moyens matériels et humains dans les services. Le personnel du centre hospitalier de Château-Gontier-sur-Mayenne demande par exemple la création d'un poste d'infirmière d'accueil et d'orientation et d'un poste d'aide-soignant de nuit. Une nouvelle journée de mobilisation aura d'ailleurs lieu le 2 juillet.