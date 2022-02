Laval : un service entier ferme en psychiatrie au Centre Hospitalier de Laval

Un service entier ferme depuis ce vendredi au SPAL, le service de psychiatrie adulte lavallois, à cause de la pénurie de personnel soignant au Centre Hospitalier de Laval. Au total, 22 lits sont vidés "temporairement". Le syndicat FO est inquiet sur le court terme et sur le long terme.

Face à la pénurie de personnel soignant au Centre hospitalier de Laval en Mayenne, un service entier ferme au SPAL, le Service de psychiatrie adulte lavallois, 22 lits sur 88 sont donc vidés depuis ce vendredi mais "temporairement" indique la direction aux salariés, une fermeture uniquement pendant le plan blanc. Les patients qui occupaient ces lits sont donc transférés ailleurs ou sortis de l'établissement.

Les personnels de psychiatrie ont été transférés dans les services Covid de l'hôpital de Laval le temps du plan blanc, ce qui explique la fermeture du service.

Une fermeture temporaire

"On nous a bien indiqué qu'il y aurait une réouverture progressive dès la fin du plan blanc", réagit Sylvain Bihel, secrétaire adjoint FO au Centre Hospitalier de Laval, "en attendant les patients vont devoir faire avec une offre de soin qui va s'amenuiser un peu, ce sera des semaines un peu plus compliqués à gérer", s'inquiète-t-il.

"C'est le symptôme du manque de personnel qu'il y a sur tout l'hôpital, à Laval comme ailleurs, on n'arrive pas à assurer le maintien des effectifs parce qu'il y a un gros manque d'attractivité", continue Sylvain Bihel, "derrière il y a forcément des répercussions sur l'organisation des soins donc là ce qui a été décidé c'est de sacrifier 22 lits en psychiatrie pour pouvoir permettre aux autres services de perdurer".

Le député Guillaume Garot et le sénateur Guillaume Chevrollier se sont rendus au service psychiatrique ce vendredi matin pour assurer leur soutien. "Sur la réouverture, est-ce qu'elle sera vraiment effective ou pas, ça serait mal venu de contester la légitimité du discours des uns et des autres", reprend Sylvain Bihel, "on se raccroche à l'idée que les gens ont un minimum d'honnêteté dans leur propos, après la limite qu'on aura c'est est-ce que d'ici là on aura retrouvé des infirmiers ? Je ne suis pas sûr", termine-t-il.