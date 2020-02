Lawrence "Larry" Tesler, l'inventeur du copier-coller est mort

Lauwrence Tesler est mort à 74 ans. Passé par des entreprises comme Apple, Yahou et Xerox, il était aussi chercheur et avait inventé le "copier-coller" sur les premiers ordinateurs personnels.

Lawrence "Larry" Tesler, grand nom de l'Histoire de l'informatique mondial est mort à l'âge de 74 ans. Si vous ne connaissez pas son nom, vous avez tous utilisé l'une de ses inventions sans le savoir : le CTRL+C / CTRL+V ou "copier-coller" sur votre ordinateur. C'est l'entreprise Xerox, fabriquant de photocopieurs et d'imprimantes, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

Spécialiste de l'interaction homme-machine

Né à New York en 1945, il avait fait une partie de sa carrière chez Xerox au département recherche. "Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry s'est éteint lundi, veuillez vous joindre à nous pour honorer sa mémoire", écrit l'entreprise. Avec l'obtention de son diplôme de l'université de Stanford en Californie, il se spécialise dans les interactions entre les humains et les machines. Lawrence Tesler a travaillé pour Amazon, Appel, Yahoo avant de fonder son entreprise d'éducation.

Larry Tesler "combinait sa formation en science de l'informatique avec une contre-culture selon laquelle les ordinateurs devraient être pour tout le monde", a réagi le musée de l'histoire informatique de la Silicon Valley (Computer History Museum).

VIDÉO - Larry Tesler fait une démonstration du programme "Gypsy" de Xerox