Le 15 et le 116-117 pour "limiter l'accès open bar aux urgences" explique un directeur d'hôpital en Mayenne

Davantage de moyens financiers, d'effectifs, et de tri dans l'orientation des patients : voilà les trois grandes pistes des 41 recommandations remises à Matignon jeudi par la "mission flash" sur les services d'urgences à l'hôpital, commandée par Emmanuel Macron

La "mission flash" préconise de "réguler les admissions", soit avec un "triage paramédical à l'entrée" des urgences, soit par une "régulation médicale préalable systématique" par le standard téléphonique du Samu. Le rapport suggère même de limiter par endroits l'accès aux seules "urgence vitales", en particulier la nuit, cette "suspension d'activité partielle" devant permettre de "mutualiser les moyens de plusieurs services sur un seul site". Une grande campagne d'information pour inciter les patients à appeler le 15 avant de se déplacer directement aux urgences est souhaitée, accompagnée d'une "mise à niveau des effectifs" des assistants de régulation médicale (ARM) qui réceptionnent ces appels.

"Ils téléphonent et on couvre leurs angoisses"

La régulation est un bon moyen pour ne pas paralyser les urgences détaille Eric-Alban Giroux, le directeur du centre hospitalier du Haut Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne : "ça veut dire que les patients téléphonent et ils ont une réponse tout de suite. Ils téléphonent et on couvre leurs angoisses. Ils téléphonent et ils ont un professionnel au 15 ou au 116-117 qui va leur apporter une réponse. Ce qui doit limiter l'accès open bar, l'accès le plus libre possible, à nos services d'urgences. Pour connaître certains professionnels de santé, ils sont plutôt rodés à l'exercice. Nous avons assez de régulateurs en Mayenne. On a forcé le trait tant sur la médecine libérale que sur la médecine hospitalière pour assumer ce dispositif de régulation".

De leur côté, les hôpitaux publics réclament ce vendredi une rallonge budgétaire de 2 milliards d'euros pour l'année 2022, afin de compenser l'inflation et la hausse du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% annoncé mardi, indique la Fédération hospitalière de France (FHF). Cette somme est nécessaire pour combler le déficit.