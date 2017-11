Et si tous les auditeurs de France Bleu Vaucluse arrêtaient la cigarette en même temps ?

L'opération "Moi(s) sans tabac" fête ses un an mais la région PACA compte 1 000 000. A Avignon le pneumologue Jacques Léon souhaite que les jeunes ne touche jamais à "cette drogue de malheur" et que les auditeurs de France Bleu Vaucluse arrêtaient en même temps.

« Faut savoir que si on arrête de fumer 1 mois, ça fait 5 fois plus de chance de s’arrêter définitivement » répète le docteur Léon. Ce pneumologue connait le sujet par cœur. Il ne sait pas si l’opération « Mois sans tabac » fonctionne vraiment, mais il espère que l’initiative va perdurer : « Nous n’avons pas assez de recul pour juger mais l’objectif est de ringardiser le tabac auprès des plus jeunes » .

#BonneRaisondArrêter11 Parce que vous êtes loin d'être seul ! Demain, 102 634 participants commenceront #MoisSansTabac. Arrêtons Ensemble ! pic.twitter.com/9NKmFa7cEL — #MoisSansTabac (@Mois_sans_tabac) October 31, 2017

Elles sont loin les années 80/90 où fumer était presque à la mode, aujourd’hui le fumeur dérange : « Maintenant notre cible c’est le 12-18 ans ! Le prix qui augmente c’est aussi pour eux. » précise le médecin. En effet, le paquet de cigarette va atteindre les 10 euros d'ici 2020, c’est un souhait du gouvernement.

Les effets positifs arrivent vite d'après le Docteur Jacques Léon Copier

Mais le Docteur ne se targue pas d’avoir une solution miracle : "On sait que dans la cigarette il y a une drogue dure, c’est la nicotine qui donne du plaisir à fumer, c’est pour cela qu’il faut éviter que les jeunes ne s’approchent trop de la cigarette. Après c’est souvent très difficile ou trop tard. Mais pas impossible ».

Et il faut arrêter le plus vite possible d’après le Docteur Léon, puisque pour un paquet par jour pendant 20 ans, il faut attendre 15 ans avant que le risque de cancer du poumon diminue de façon significative.

Alors le Docteur Léon propose une idée au micro de France bleu Vaucluse :

"Et si les auditeurs de France bleu... " lance le Docteur Léon Copier

« Je veux arrêter »

Déjà 3 semaines que Sylvie diminue le nombre de cigarette : « aujourd’hui je ne fume que 3 cigarettes par jour. Et encore, c’est uniquement quand je suis au travail. Une fois à la maison ou le week-end je ne fume plus" lance toute fière cette mère de famille.

Et cette fumeuse voit déjà les premiers effets : « je n’arrive plus à fumer avant 10h30 le matin. Ça me dégoûte, puis l’odeur me dérange maintenant. Si je fais ça, c’est pour moi, ma santé, mon porte-monnaie mais aussi et surtout mes enfants. » Cette maman ne pense pas réussir en seulement un mois. Elle se donne 4 mois, avec des étapes. Déjà ne plus fumer le matin en semaine.

Les chiffres :

D’après l'ARS, L'agence Régionale de Santé de la Région Provence-Alpes Cotes d'Azur, 9 000 fumeurs vont bénéficier d'un programme d'aide pour arrêter en novembre. C'est sans compter sur les fumeurs qui vont arrêter sans avoir sollicités l'ARS. Une bonne nouvelle quand on sait que la région compte 1 000 000 fumeurs quotidiens.

Et parmi ces fumeurs, vous êtes 68% à vouloir arrêter. Alors pourquoi pas vous ?