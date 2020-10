PHOTO - Le député de l'Ardèche Hervé Saulignac réclame (avec humour) la réouverture des vestiaires collectifs

Face à l'augmentation du nombre de malades du Covid-19 en Ardèche, la préfète Françoise Souliman a pris une série de mesures pour tenter d'enrayer la circulation du virus. Parmi elles, la fermeture des vestiaires collectifs. Une mesure mal comprise dans le département car même le ministère des sports ne l'exige pas.

Incompréhension également du député ardéchois Hervé Saulignac. L'élu l'a fait savoir avec humour sur Twitter : il a publié une photo de rugbymen nus (elle n'a pas été prise en Ardèche). Le ministères des sports a répondu sur le même ton : "Pourquoi pas ... en respectant bien les gestes barrière ! Mais n'allez pas non plus être accusés d'exhibitionnisme et surtout faites attention, le temps fraîchit".

Plus sérieusement, le député de l'Ardèche a écrit à la préfète pour réclamer la réouverture de ses vestiaires collectifs. Il regrette que des rencontres sportives aient été annulées ce weekend, car les joueurs visiteurs ne pouvaient pas se doucher avant de repartir. Ils ont préféré de ne pas venir assure l'élu.