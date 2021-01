Le 18 janvier, 500 pharmacies des Pays de la Loire recevront des doses du vaccins Pfizer

Une heure et demie avant la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, ce jeudi, l'Agence Régionale de Santé a tenu sa traditionnelle visioconférence pour faire un point sur l'épidémie de la Covid-19 en région Pays de la Loire.

La situation se dégrade

Depuis mardi, les indices épidémiologiques se sont dégradés. Le taux d'incidence en Pays de la Loire a augmenté de dix points, passant de 96,4 nouveaux cas pour 100.000 habitants à 106,8. Le taux de positivité passe de 4,2 à 4,6%. "La situation est sensible, on n’échappe pas à cette hausse tendancière en France" regrette le directeur de l'ARS, Jean-Jacques Coiplet. Le taux de reproduction du virus (R0) est supérieur à la moyenne nationale.

22.000 doses de vaccins en approche

Le 18 janvier prochain, 500 pharmacies de la région Pays de la Loire vont recevoir des doses de vaccins contre la Covid-19. Les officines auront ensuite quatre jours pour les distribuer aux ehpad qui ne dépendent pas des hôpitaux. Au total, la région va recevoir près de 21.450 doses. Un plan de transport est actuellement à l'étude. Les approvisionnements seront réajustés, au fur et à mesure, en fonction des besoins dans les départements.

Quid du virus "variant" ?

Depuis ce jeudi soir, le variant britannique du virus a été détecté en Bretagne. Mais en Pays de la Loire, "pas de cas avéré pour le moment (...) mais nous l'aurons vraisemblablement un jour" a expliqué Jean-Jacques Coiplet. Cette variante de la Covid-19 comporte près de 24 mutations. Certaines d'entre elles attaquent, comme son aînée, les cellules respiratoires via la protéine Spike. "Manifestement cela n'a pas modifié la virulence du virus. Il est plus contagieux mais pas plus dangereux. Il n'y a pas plus de formes sévères avec ce variant" déclare le professeur David Boutoille, infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nantes.

Peut-on être infecté par le variant quand on a déjà été contaminé par la première forme de coronavirus ? "Nous avons quelques éléments de réponses de la part des pays déjà touchés, comme l'Angleterre. Les gens qui ont été infectés par les souches jusqu'ici en circulation, n'ont pas été infectés par ce nouveau variant. C'est plutôt rassurant car cela veut dire qu'il n'est pas suffisamment différent" termine David Boutoille. Le vaccin Pfizer est-il efficace contre le variant britannique ? "Il resterait actif contre ce variant mais des investigations sont encore en cours" explique le directeur de l'ARS.