Le 1er centre covid de Moselle ouvre à Thionville

Depuis trois semaines il était en préparation, le premier centre covid de Moselle entre en phase de test ce jeudi 9 avril à Thionville, salle Jean Burger. Il doit être totalement opérationnel à partir de mardi. Il sera ouvert tous les jours de 9 heures à 16 heures.

A l'extérieur, les patients seront accueillis comme dans un drive. "On peut se présenter spontanément à condition d'avoir des symptômes" précise le maire de Thionville Pierre Cuny.

La salle Jean Burger est prête, aménagée pour recevoir des personnes qui présentent des symptomes du coronavirus. -

Une soixantaine de soignants bénévoles

A l’intérieur, des médecins de ville, hospitaliers, des infirmiers, des soignants de plusieurs spécialités, des paramédicaux, une soixantaine au total, tous bénévoles, se relaient. Ils sont épaulés par des volontaires de la réserve citoyenne.

Ce type de centre doit pouvoir soulager les urgences des établissements de santé en cas de saturation, "ce qui n’est plus le cas à Bel air actuellement" assure Pierre Cuny. Il doit également faire face aux éventuelles fermetures de cabinets de médecins généralistes en ville, six médecins sont en arrêt dans le bassin thionvillois.

PIerre Cuny, maire de Thionville. Copier

"Mais on constate que les cabinets sont surtout vides", poursuit Pierre Cuny, "à cause de la crainte de se rendre chez son médecin et d’être en contact avec le coronavirus. Donc, avec l’ouverture de ce centre, les généralistes pourront se concentrer sur l’accueil des patients présentant d’autres pathologies. Et puis à terme, quand on parlera de déconfinement et qu’il faudra multiplier les tests de dépistage, ce type de centre pourra remplir cette mission".

PIerre Cuny, maire de Thionville, envisage les dépistages massifs à l'avenir. Copier

Trouver de l’aide dans le thionvillois

Thionville a mis en place un numéro vert, le 0 800 830 825, pour apporter une aide psychologique ou matérielle. Il existe également la page Facebook Thionville entraide.

Les commerces ouverts à Thionville

Les commerces du centre-ville qui ont le droit d’ouvrir pourront accueillir des clients le vendredi saint, le 10 avril. Et un marché de plein air reprendra à partir du samedi 18 avril avec une douzaine de marchands.