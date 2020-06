Le 1er dépistage gratuit au coronavirus Covid-19 victime de son succès à Limoges

Gros succès pour le premier dépistage gratuit au Covid 19 ce mercredi à Limoges. 330 personnes ont pu en bénéficier. Il a eu lieu dans deux grandes tentes installées sur le parking du centre commercial Corgnac dans la cité du Val de l'Aurence. Une initiative de l’Agence Régionale de Santé, de la préfecture et de la ville, en partenariat avec l'Ordre des médecins qui a dépêché des retraités volontaires et bénévoles, ainsi que le laboratoire Astralab qui a mené les prélèvements nasaux avec écouvillons. Ce gros coton-tige que l'on enfonce dans le nez.

Un dépistage pour mesurer le niveau de circulation du virus

Ce dépistage permet uniquement de savoir si les personnes sont malades au moment du test. Impossible d'en déduire une éventuelle immunité. Mais il a une véritable utilité selon François Negrier, le directeur de l'ARS à Limoges :"On essaye de voir si le virus circule. Si des personnes sont positives, on recherchera les cas contacts. C'est ce travail de terrain qui permet de circonscrire la circulation du virus." Message reçu 5 sur 5 par Raymonde, une habitante du quartier :"Ce serait bien que tout le monde puisse le faire. C'est important. Pour se protéger soi même et surtout les autres".

Le personnel d'Astrolab a enchaîné les prélèvements de 10h à 18h ce mercredi © Radio France - Jérôme Ostermann

On ne s’attendait pas à avoir une telle affluence

Pour faire ce dépistage, cela passait d'abord par quelques questions sur l'état de santé. Toux ? Fièvre ? Fatigue ? Et ensuite le test, en forme de libération pour Jean :"Pour se débarrasser de cette saloperie, beaucoup plus grave que la maladie. Cette psychose qui l'a accompagnée. Comme ça, on peut montrer qu'on a un certificat de virginité. On peut rencontrer les gens sans leur faire peur." Ce qui ne doit évidemment pas faire oublier les gestes barrières, lavage de main et port du masque en cas de promiscuité.

Autres opérations de ce genre à prévoir en Limousin

Des étudiants confinés en résidence universitaire en ont aussi profité. Ils ont été prévenus par mail par le Crous. "Nous vivons dans des lieux avec beaucoup de regroupement. C'est dangereux car favorable à la propagation des maladies. De se faire dépister, c'est vraiment apprécié" souligne Fabrice, doctorant en Droit. Seul ombre au tableau, le temps d'attente. Le succès était tel qu'il a fallu s’armer de patience. Souvent plus d'une heure avant de passer la tête dans la 1ère tente.

"On ne s'attendait pas à avoir une telle affluence. Cela montre qu'ils sont responsables et qu'il y a un sens civique. C'est une démarche citoyenne. Je remercie tous ceux qui ont fait la démarche de venir" précise François Negrier. Le directeur de l'ARS à Limoges avait choisi ce site pour permettre à des personnes plus éloignées du système de santé d'en profiter. Après un tel succès, il envisage d’ores et déjà de renouveler l'opération. Et ce malgré la faible circulation du virus selon les derniers chiffres connus. A savoir, en Haute-Vienne, un taux d'incidence de 1,1 pour 100 mille habitants. Et un taux de tests positifs de 0,5 sur 100 personnes testées.