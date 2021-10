Le 3114, numéro national de prévention du suicide lancé à Lille

"Je suis très inquiète pour vous. Je veux vous guider pour que vous vous en sortiez. Peut-être dans un premier temps en rentrant en contact avec votre médecin traitant ?" Les mots de la répondante du centre d'appel de Lille du numéro national de prévention du suicide sont choisis avec précaution. Au bout du fil, une personne ayant vécu un deuil récemment et se sentant submergée.

Le 3114 (le numéro national de prévention du suicide lancé à Lille) avait été promis dans le cadre du "Ségur de la santé". Le CHU de Lille a coordonné la mise en place du dispositif. Au total, dix centres ouvrent leurs portes ce vendredi à travers le pays et seront rejoints par neuf autres d'ici le début de 2022. Lille restera un pôle majeur puisqu'il fait partie des trois pôles nationaux qui fonctionnent la nuit (avec Brest et Montpellier). 40 répondants sont mobilisés à Lille et présents dans les locaux du Samu.

Ce nouveau numéro gratuit garantit une écoute "professionnelle et confidentielle" 24h/24 et 7 jours/7, par des infirmiers et psychologues formés comme répondants. "Nous pouvons répondre aux personnes qui sont en détresse ou qui ont des idées suicidaires", explique Charles Edouard Notredame, coordinateur national adjoint du 3114. "Nous répondons aussi à leurs proches qui sont inquiets ou inquiètes pour elles", ajoute-t-il. Contrairement aux lignes d'écoute, le 3114 a aussi vocation à intervenir. Cela peut être, guider la personne vers un psychologue, un psychiatre, une association de la région et dans les cas les plus critiques, saisir un médecin régulateur du Samu.

Un dispositif complémentaire pour "casser la courbe du suicide"

L'ambition du 3114 est de venir en complément des dispositifs existants pour aussi mieux les articuler entre eux. "Les politiques de prévention du suicide existent déjà, mais elles n'ont pas été jusqu'à présent suffisamment territorialisées. L'enjeu c'est de pouvoir articuler l'ensemble des dispositifs en fonction des particularités des régions", assure le professeur Pierre Thomas, qui coordonne le pole national de prévention du suicide.

Ce dispositif supplémentaire vise à "casser la courbe du suicide", indique le professeur Pierre Thomas. La France est l'un des pays européens avec le plus de suicides. 9.000 personnes se tuent dans notre pays chaque année.