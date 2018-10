Le baclofène pourra désormais être utilisé dans le cadre d'un traitement contre l'alcoolisme. L'autorisation officielle a été délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et annoncée ce mardi.

Un relaxant musculaire à l'usage détourné

Le baclofène est un médicament prescrit depuis les années 1970 comme relaxant musculaire, mais dont l'usage a peu à peu été détourné vers le traitement de l'alcoolisme. Le recours au produit se fera en revanche sous conditions. Il ne pourra être prescrit qu'à une dose réduite (80 mg/jour maximum), et seulement si les autres traitements essayés auparavant ont échoué.

L'ANSM a suivi l'avis rendu en juillet dernier par une commission d'experts. Saisie suite à une demande de commercialisation formulée par le laboratoire Ethypharm, cette dernière avait émis un avis "défavorable", mais avait estimé qu'une utilisation sous conditions pouvait continuer à être pratiquée. À commencer donc par le respect de cette dose maximale quotidienne de 80 mg/jour, au delà de laquelle "le prescripteur doit systématiquement proposer au patient une évaluation et une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée en addictologie, compte-tenu notamment d'une augmentation de la fréquence des effets indésirables graves avec l'augmentation des doses", avait averti la commission.

Un produit à utiliser avec précaution

En pratique, l'ANSM avait déjà abaissé à 80 mg la dose quotidienne maximale, contre 300 auparavant. Une disposition qui avait été validée en mai par le Conseil d'Etat. Pour appuyer sa décision de juillet 2017, l'Agence du médicament avait invoqué une étude selon laquelle le baclofène à dose élevée (plus de 180 mg par jour) fait plus que doubler le risque de décès par rapport aux autres médicaments contre l'alcoolisme, et accroît de moitié le risque d'hospitalisation.

La commission d'experts avait également rappelé, en juillet, qu'il est nécessaire d'associer la prescription de baclofène "à une prise en charge psychothérapeutique et/ou psychocorporelle et/ou sociale, systématique" et d'orienter le patient pour avis ou suivi vers un médecin psychiatre en cas de troubles psychiatriques et quelle que soit la dose de baclofène prescrite. Elle avait aussi estimé que la dose prescrite doit être "réévaluée régulièrement" et que "la prescription de baclofène doit être accompagnée d'un livret de suivi et de promotion du bon usage du baclofène".