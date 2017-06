Le bisphénol A est reconnu comme un perturbateur endocrinien à l'échelle européenne, sur demande de la France

Le bisphénol A a été reconnu pour ses propriétés de perturbation endocrinienne par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), selon un communiqué publié vendredi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Classé comme perturbateur endocrinien et interdit en France depuis 2015 dans tous les contenants alimentaires, le bisphénol A est encore présent dans notre environnement. L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) avait soumis en février auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une proposition de classement du bisphénol A (BPA) comme substance extrêmement préoccupante au titre de ses propriétés de "perturbateur endocrinien" pour la santé humaine. Ce vendredi, l'agence française annonce avoir obtenu gain de cause auprès de cette autorité européenne.

Une reconnaissance qui ouvre la voie à davantage d'information et de recherche

Cette décision aura pour conséquence "une obligation pour l’industrie de notifier à l’ECHA la présence de la substance dans les articles fabriqués ou importés et d’informer l’acquéreur d’un article de la présence de bisphénol A", indique l'Anses. L’inscription du bisphénol A sur la liste de l’ECHA des substances extrêmement préoccupantes "ouvre également la possibilité que le BPA soit soumis à autorisation en tant que substance, conditionnant ses usages à l’octroi d’une autorisation temporaire et renouvelable".

L'Europe et les perturbateurs endocriniens, un dossier épineux

Le bisphénol A est une substance chimique de synthèse utilisée depuis plus de 50 ans notamment dans l’industrie du plastique. Ce n'est pas la seule substance soupçonnée d'avoir des effets nocifs sur la santé. Mais ces perturbateurs endocriniens divisent les nations européennes, qui depuis des mois échouent à se mettre d'accord sur une définition de ces produits, première étape vers une législation à l'échelle de l'Union.