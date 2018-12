Le Blanc : le comité de défense de l'hôpital envisage le divorce avec le site de Châteauroux

Le Blanc, France

Et s'il demandait le divorce? Le comité de défense de l'hôpital du Blanc, dans l'Indre, l'envisage sérieusement : séparer l'hôpital du Blanc de celui de Châteauroux, pour redonner une autonomie au site blancois. Pour l'instant, aucune démarche n'est lancée mais la réfléxion est engagée. Le comité de défense va réclamer l'application du protocole de fusion et s'il n'obtient pas gain de cause, il pourrait choisir la séparation.

On va travailler là-dessus, on y pense vraiment fort!" - JM Mols, président du comité de défense

Cette menace vient de nouvelles inquiétudes pour le site du Blanc, depuis le conseil de surveillance de l'hôpital vendredi dernier, consacré au développement de la chirurgie ambulatoire. En réponse à une question, le président de la commission médicale d'établissement a confié qu'il n'y aurait plus de permanence d'anesthésistes les week-ends, ce qui empêche donc toute opération.

Démentis fermes

Depuis, la direction de l'hôpital et l'Agence régionale de santé, tentent de déminer la situation : "Il n'y a aucun changement en chirurgie et aucune menace sur le bloc opératoire" insiste Evelyne Poupet, la direction de l'hôpital Châteauroux-Le Blanc.

L'activité de chirurgie programmée est déjà organisée en semaine et cette organisation est maintenue" - Christophe Lugnot, ARS

Mais la réunion a mis le feu aux poudres, dans la foulée de la fermeture de la maternité du Blanc.

Un divorce "stupide et suicidaire"

Si le site du Blanc demande la défusion, c'est "stupide et suicidaire" selon le maire de Châteauroux, Gil Avérous, également président du conseil de surveillance de l'hôpital. Il estime qu'un divorce acterait "la fermeture pure, définitive et complète de l'hôpital du Blanc" puisque le site était en faillite et qu'il n'attire pas les professionnels de santé.