Le Blanc : le port du masque devient obligatoire dans les rues dès ce samedi

Le maire Gilles Lherpinière renforce les mesures sanitaires sur le territoire du Blanc suite à la hausse des cas de Covid dans sa commune. Le port du masque va devenir obligatoire à partir de l'âge de six ans ce samedi.

Dès ce samedi 8 avril, le port du masque devient obligatoire dans toutes les rues du Blanc, pour tous à partir de l'âge de six ans. Le maire Gilles Lherpinière prend cette mesure suite à une forte augmentation des cas de Covid. En effet, le taux d'incidence a doublé entre la dernière semaine de mars et le début du mois d'avril. Il s'approche désormais des 400 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, un taux deux fois plus élevé que la moyenne pour le département de l'Indre.

Gilles Lherpinière regrette la faible affluence lors de l'opération de dépistage organisée vendredi 2 avril. A l'issue de cette session de test, le taux de positivité a atteint les 10%. "Seules 54 personnes sont venues. J'appelle les Blancois à se comporter en citoyens dignes de ce nom", exhorte-t-il.

Jusqu'à maintenant, le masque n'était obligatoire que sur les marchés et aux abords des écoles. La police municipale et les gendarmes vont renforcer leurs contrôles du port du masque et du respect du confinement.