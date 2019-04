Quand une offre d'emploi propose un poste à la maternité du Blanc, fermée depuis octobre

Châteauroux, France

"Quel scoop ! La maternité du Blanc est ressuscitée !", ironise le collectif "Cpasdemainlaveille", qui se mobilise depuis la fermeture de l'établissement en octobre 2018. Il fait référence à cette offre d'emploi, repérée sur le site de Pôle emploi. Un médecin pédiatre est recherché pour exercer dans la maternité de niveau 1. "Le remplaçant sera en charge des consultations et des éventuelles urgences", précise l'annonce. Les membres du collectif vivent mal cette situation. "Une offre d'emploi pour la maternité de niveau 1, fermée depuis longtemps, on se fout de nous!", dénonce, en colère, Cynthia.

C'est extrêmement cynique et ça nous rappelle de très mauvais souvenirs", Cynthia

La direction de l'hôpital de Châteauroux décline toute responsabilité

Contactée par France Bleu Berry, la directrice de l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc précise que cette offre d'emploi "n'émane pas de la direction de l'établissement. On ne publie jamais sur Pôle emploi des annonces pour des médecins", certifie Evelyne Poupet. "On ne sait pas d'où cela vient. C'est une perte de temps que de rétablir parfois, et même très souvent, certaines vérités ou réaffirmer les choses face à certaines incompréhensions", poursuit la directrice.

Une précédente petite annonce d'emploi avait déjà fait polémique

Une précédente annonce d'offre d'emploi avait suscité l'incompréhension. C'était en septembre 2018, avant que la fermeture de la maternité ne soit actée par l'Agence régionale de santé. C'était un poste pour le centre de périnatalité, qui doit remplacer la maternité mais dont l'ouverture n'était pas encore certaine. À l'époque, la direction de l'hôpital de Châteauroux avait indiqué que l'agence d'interim avait fait une erreur.