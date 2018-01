Mayenne, France

On pourra de nouveau se faire opérer au centre hospitalier du Nord Mayenne, à Mayenne, à partir de ce mardi matin 8h.

Une grande opération de désinfection

Jeudi dernier, un germe potentiellement infectieux avait été repéré dans le bloc opératoire de l'hôpital, à la suite de travaux d'entretien. Une décontamination a donc eu lieu.

Des prélèvements ont été réalisés après cette désinfection, dans l'air, sur les surfaces et le matériel, et toutes les analyses sont négatives. Il n'y a plus aucun germe, le bloc est stérile et peut donc rouvrir.

Quatre opérations transférées à Laval

Une dizaine d'opérations avaient été reportées la semaine dernière, elles vont pouvoir avoir lieu dans les sept prochains jours au centre hospitalier du Nord Mayenne. Et quatre opérations urgentes avaient été transférées à l'hôpital de Laval.