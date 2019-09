Le bloc opératoire de l'hôpital de Montélimar fonctionne à nouveau normalement

Le bloc opératoire de l'hôpital de Montélimar a repris une activité normale à 8h et demi ce mardi matin après la série de malaises survenus parmi le personnel du service depuis le 31 août.La direction assure que toutes les conditions de sécurité sont réunies.

Un audit général va être mené sur le bloc opératoire

Le bloc opératoire de l'hôpital de Montélimar a repris une activité normale depuis 8h et demi ce mardi matin annonce le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence Michel Cohen. L'activité du bloc avait été suspendue "par précaution" , sauf pour les urgences vitales , depuis le jeudi 5 septembre après une série de malaises de plusieurs agents.

La cause de ces incidents reste encore inconnue

Aucune toxicité dans l'air n'a été trouvée , on s'oriente vers un problème de surpression et de ventilation du bloc. Une société spécialisée est en train d'intervenir. Des capteurs d'oxygène ont aussi été placés dans le bloc opératoire et des contrôles des filtres de ventilation auront lieu régulièrement.

Le CHSCT réuni ce lundi en comité extraordinaire avait donné un avis favorable à la reprise.