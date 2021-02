Le blues du télétravail : comment les Côte-d'oriens gèrent-ils la situation ?

Le gouvernement a décidé de resserrer la vis sur le télétravail. Ce qui n'est pas vraiment du goût de certains salariés et certains chefs d'entreprise en Côte-d'Or. Entre douleurs physiques et détresse psychologique, se retrouver loin de son lieu de travail n'est pas toujours simple à gérer.

Les contrôles pour vérifier que les entreprises suivent bien les règles en matière de télétravail vont se renforcer dans les jours à venir promet le gouvernement. Sauf que dans les entreprises côte-d'oriennes, la lassitude commence à se faire sentir.

"Mon record, c'est 7 heures de téléphone en une journée"

Pour ceux qui comme Clément et Marion, maîtres d'oeuvre en travaux de bâtiment à Dijon, ont réussi à aménager une pièce chez eux et ne télétravaillent qu'une partie de la semaine, la situation est encore acceptable. Mais Marion qui a dû passer une semaine complète à travailler à la maison comprend le ras-le-bol de ses collègues : "certains sont seuls chez eux depuis des mois maintenant, ça commence à faire long. Quand on est à la maison, c'est un peu monotone, moi le télétravail à 100 % je ne pourrais pas." Clément évoque en souriant son _"record de télétravail : 7h de téléphone en une seule journée, c'est pas très agréable. Même avec 10 ans d'expérience dans mon métier_, j'ai besoin de voir mes collègues, d'échanger avec eux, de voir ce qu'il se passe sur le terrain."

Et du côté des chefs d'entreprise aussi on ressent cette lassitude. David Butet, le patron du Medef en Côte-d'Or a sept salariés qui télétravaillent partiellement dans son entreprise d'événementiel. Si certains se sont bien adaptés, d'autres sont "très affectés psychologiquement". Il reconnaît que pour ceux-là, il a dû "aller plus loin que les règles du gouvernement qui autorisent seulement une journée de présence au travail." Si les contrôles se renforcent comme prévu dans les jours à venir, il espère que les inspecteurs feront preuve de souplesse et prendront en compte le bien-être psychologique des salariés.

Les consultations explosent à la médecine du travail

A la médecine du travail, de nouveaux motifs de consultation ont fait leur apparition ces derniers mois. Dominique Canat est médecin à l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) 21, elle n'avait aucune consultation liée au télétravail avant et pendant le premier confinement. Et ça a explosé au moment du déconfinement. Des consultations d'ordre physique, pour des maux de dos, des problèmes liés à des mauvaises postures de travail à la maison, mais aussi des consultations d'ordre psychologique : "il y a même des personnes vulnérables qui m'appellent en pleurant pour me convaincre qu'elles doivent retourner au travail, alors qu'il y a un vrai risque à croiser leurs collègues."

Au cas par cas, la médecine du travail discute avec les salariés et les employeurs pour trouver une manière d'assouplir les règles de télétravail tout en respectant les contraintes de chacun. Dominique Canat, elle, trouve qu'une journée de présence sur le lieu de travail ce n'est pas suffisant, et qu'il en faudrait au moins deux pour que les salariés se sentent mieux.