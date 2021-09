Le Bon Samaritain, un dispositif accessible à tous pour sauver des vies

Le Bon Samaritain fonctionne grâce à deux éléments : les services des pompiers et une application gratuite, Staying Alive. Quand une personne est victime d'un arrêt cardiaque, l'application permet de prévenir les pompiers, mais aussi les utilisateurs, appelés Bons Samaritains, qui se trouvent dans le secteur.

"Tout le monde peut s'inscrire !", explique Loïc Queruel, directeur technique du dispositif. En effet, pas besoin d'être un pro des gestes de premiers secours pour venir en aide :

Soit vous êtes formés et vous allez directement vers la victime, soit vous ne l'êtes pas et l'application vous indique le défibrillateur le plus proche pour l'apporter à la victime. L'idée est d'intervenir le plus vite possible avant l'arrivée des secours." - Loïc Queruel, directeur technique du Bon Samaritain