Le Bordelais touché par le coronavirus est sorti du CHU Pellegrin grâce à un antiviral : le remdesivir

Bordeaux, France

Il est sorti de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, 22 jours après y être entré. Le patient bordelais atteint par le coronavirus est sorti jeudi matin du CHU. Le personnel de l'hôpital en charge du malade savait depuis mercredi qu'il n'avait plus de traces du coronavirus. Ils ont pu le guérir grâce à un double traitement et notamment l'utilisation d'un nouveau médicament : le remdesivir. Son rôle : "empêcher le développement du virus dans le corps", explique le professeur Denis Malvy, chef de l'unité des maladies tropicales et du voyageur au CHU de Bordeaux.

à lire aussi Coronavirus : fin de la quarantaine pour les quatre personnes ayant été en contact avec le patient bordelais

Il avait été testé sur un seul patient atteint par le coronavirus, aux Etats-Unis. Mais il avait également servi lors de l'épidémie Ebola et constitue une base pour un éventuel antidote sur lequel travaillent actuellement les chercheurs de l'institut Pasteur, à Paris. Mais bien que le Bordelais de 48 ans n'ait plus de trace du coronavirus, il reste sous la surveillance du CHU.

Une surveillance qui durera "au moins un mois"

Le quadragénaire bordelais est rentré chez lui mais reste en contact permanent avec les équipes du professeur Malvy. "Il peut nous appeler 24 heures sur 24 et nous travaillons en collaboration avec une psychiatre pour construire sa resociabilisation et assurer la pérennité de son état physiologique", explique le médecin.

Un travail qui va durer "au moins un mois" assure le directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien. "Trois semaines dans une chambre isolée, avec des soignants qui rentrent complètement couverts : forcément c'est très perturbant", admet-il. Le patient est certes sorti mais le CHU assure avoir les moyens d'accueillir de nouvelles personnes éventuellement touchées par le coronavirus. Il y a 24 chambres à l’hôpital Pellegrin qui peuvent accueillir d'éventuels cas confirmés de coronavirus dans la région, dont huit en pression négative. C'est dans ce type de chambre qu'est resté le patient girondin atteint par le coronavirus. Le Centre Hospitalier de Libourne possède également huit chambres à pression négative.