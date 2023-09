Le bus du coeur à Louvroil pour prévenir les maladies cardiovasculaires qui tuent tous les jours 200 femmes

Alertées par les centres sociaux, centres culturels, les mairies, les femmes viennent réaliser leur dépistage gratuit qui comprend 10 étapes de l'entretien préalable avec le médecin sur les éventuels risques au rdv avec le gynécologue en passant par l'électrocardiogramme. Un check up assez complet avec un suivi organisé ensuite pour les femmes alors que 81% d'entre elles ne font pas attention à leur santé selon une enquête Axa Prévention assure Thierry Drilhon, cofondateur d'agir pour le cœur des femmes.

ⓘ Publicité

Du coup ce rassemblement de spécialiste est une aubaine pour Nathalie une maman de 50 ans : " on se néglige un peu nous les femmes, on pense à notre mari, nos enfants, on pense pas assez à nous, et donc je trouve ça idéal ici"

Maryse elle aussi s'est un peu oublié, et en venant au bus, elle a pris conscience que même à 70 ans , un suivi gynécologique était important.

loading

Plus de 7500 femmes dépistées en 2 ans

En 2 ans, plus de 7500 femmes ont été dépistées dans une trentaine de villes, l'occasion de publier un observatoire de la santé des femmes basés sur les dossiers médicaux explique Thierry Drilhon, "89.6% avaient au moins deux facteurs de risque cardio-gynécologique d'où l'utilité de cette manifestation", "40% des femmes n'ont pas de suivi gynécologique" ajoute Claire Mounier Vehier, cardiologue au CHU de Lille, cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes.

loading

En plus du parcours de dépistage, un village santé et bien-être avec une quinzaine de stands d'associations locales, sur les violences faites aux femmes, le sport santé, etc. Nathalie est allée prendre des renseignements sur le dépistage du cancer du sein, mais aussi sur le yoga, peut-être un moyen pour elle de "se détendre" et de limiter les angoisses et peut-être aussi derrière les risques de maladies.

Après leur dépistage les femmes repartent avec un tensiomètre pour détecter une éventuelle hypertension © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Après une petite formation de l'association des infirmiers libéraux de Sambre Avesnois, les femmes repartent aussi avec un tensiomètre pour repérer à temps une hypertension artérielle, à l'origine de maladies cardiovasculaires explique Alexandra Gilliot, infirmière à Maubeuge "en plus si les femmes ont du diabète ça va encore plus fragilisé". En se testant régulièrement, les femmes peuvent alerter les médecins en cas de doute.

300 000 euros de dons pour retrouver un bus après l'incendie

Pour cette escale dans l'Avesnois et comme à Calais la semaine prochaine, le bus du cœur a mis en place un dispositif de substitution car lors des émeutes de juin, le bus d'origine avait été incendié à Bobigny.

Mais grâce à une très forte mobilisation après un appel aux dons, 300 000 euros ont été récoltés de quoi réaménager un bus plus grand et acheter aussi une grande caravane qui seront opérationnels lors de l'escale lilloise le 27 septembre.

Le bus du cœur c'est encore ce vendredi de 9h à 17h, infos et réservation au 03 27 53 31 92 ou par mail via l’adresse sante@amvs.fr