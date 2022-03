Le Bus du Coeur des Femmes s'installe à Cannes pour dépister les maladies cardio-vasculaires

Un bus qui sillonne les routes de France et permet aux femmes de s'informer et de dépister les maladies cardiovasculaires, c'est le concept du bus du coeur des femmes. Et cette année il commence son périple chez nous, à Cannes La Bocca.

Le bus s'est installé mercredi et repart vendredi soir. S'il commence sa route par Cannes, ce n'est pas complètement un hasard... Chaque année, 76 000 femmes meurent des suites de maladies cardiovasculaires. C'est l'équivalent de la population de la ville de Cannes...

Mieux vaut prévenir que guérir

Sur rendez-vous, les cannoises ont pu bénéficier d'un parcours complet de dépistage. L'objectif est de ramener les services de santé aux plus près des populations vulnérables et de sauver 10 000 femmes en 5 ans.

Parmi les cause des décès, des symptômes trop mal reconnus ou attribués simplement à la fatigue. La Professeure Claire Mounier-Vehier, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille rappelle que les symptômes ne sont pas les mêmes chez les femmes que chez les hommes. Il faut donc faire attention aux fatigues chroniques, difficultés à l'effort et migraines. La Professeure ajoute "Nous connaissons notre corps, si quelque chose est anormal il ne faut pas attendre et appeler tout de suite le 112".

Le bus sillonnera ensuite les routes de France et fera 19 étapes pour dépister au total près de 5000 femmes.