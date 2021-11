Le Bus du Cœur fait étape à Saint-Étienne, pour sensibiliser les femmes aux maladies cardio-vasculaires

Depuis ce mercredi matin, le Bus du Cœur fait halte sur la place Jean Jaurès à Saint-Etienne. L'équipe, composée de médecins, propose aux femmes un dépistage gratuit aux maladies cardio-vasculaires. L'opération s'adresse en particulier aux femmes en situation de précarité.

Après Lille, Marseille et Avignon, le Bus du Cœur s'est posé depuis ce mercredi matin sur la place Jean Jaurès. Avec sa couleur rose pétant, impossible de le louper et c'est le but : attirer le regard des femmes pour les encourager à venir se faire dépister gratuitement aux maladies cardio-vasculaires. Ces dernières tuent 75.000 femmes par an en France, c'est la première cause de mortalité chez les femmes dans notre pays. D'où l'urgence de faire de la prévention souligne Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de Lille, l'une des fondatrices de la fondation Agir pour le cœur des femmes. "80% des femmes s'occupent d'abord de la santé de leur famille avant de se préoccuper de leur propre santé, donc le bus du cœur a vocation à remettre la médecine préventive au cœur de nos préoccupations. Il faut agir plutôt que subir".

Dès ce mercredi, l'équipe du Bus du Cœur a enregistré 80 rendez-vous. Au pied des marches du bus, Anna Lucia attend son tour. "Bien souvent, nous les femmes, on s'occupe des enfants et jamais on s'occupe de soi. Alors que je pense qu'on doit être en bonne santé pour aider les autres". Anna Lucia a décidé de prendre du temps pour elle ce mercredi et monte dans le Bus du Cœur.

A l'intérieur, tout un parcours de soins l'attend. "On mesure la pression artérielle, son tour de taille mais aussi, avec une petite piqûre au bout du doigt, les taux de sucre, de cholestérol et de triglycéride" explique Claire Le Hello, médecin vasculaire au CHU de Saint-Etienne. Selon elle, beaucoup de femmes sont encore trop éloignées du parcours de soins. "Dans la tête des gens, ce sont les hommes qui sont à risque au niveau vasculaire, or, c'est faux et notamment à l'heure de la ménopause chez les femmes, le risque vasculaire est élevé".

Le Bus du Cœur reste stationné sur la place Jean Jaurès jusqu'à ce vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.