Le bus du glaucome fait une escale à Chalon-sur-Saône depuis mardi et jusqu'à jeudi. Le but c'est d'inciter les habitants à se faire dépister gratuitement. Un million de Français seraient touchés par un glaucome et la moitié d'entre eux ne seraient pas au courant.

Chalon-sur-Saône, France

Dans ce bus, pas besoin de composter un ticket, le dépistage est gratuit. C'est le bus du glaucome qui s'est installé en face de la gare à Chalon-sur-Saône. L'association UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) organise cette campagne en partenariat avec le Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey.

Le glaucome est la première cause de cécité. Près d'un million de français en souffrent mais seulement la moitié d'entre eux en sont conscients. Parce que la maladie est indolore et asymptomatique et pourtant irréversible. C'est l'hypertension oculaire qui endommage le nerf optique et dégrade le champ visuel.

Pourtant quand elle est dépistée assez tôt, elle peut être soignée avec du collyre ou une intervention chirurgicale ou laser.

Le dépistage s'adresse à tous ceux qui ont plus de 40 ans. Les examens prennent une dizaine de minutes.

Infos pratiques : le bus est garé Place Pierre Semard en face de la gare de Chalon-sur-Saône. Les horaires de dépistage, gratuit et sans rendez-vous : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 16h30.