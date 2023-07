Le bus lillois "Coeur des Femmes", qui dépiste les maladies cardio-vasculaires, incendié pendant les émeutes

C'est un bus un peu spécial, qui permet aux médecins d'examiner jusqu'à 90 000 femmes par jour et de dépister des maladies cardio-vasculaires. Ce bus, créé à Lille en 2021, et surnommé "Bus du cœur des femmes" a été incendié à Bobigny, en région parisienne, dans la nuit du mercredi 28 juin au jeudi, une des premières nuits d'émeutes liées à la mort d'un adolescent de 17 ans à Nanterre .

ⓘ Publicité

"A une heure du matin, il y a cinq jeunes qui ont mis le feu au bus et tout a brûlé en moins de quatre heures. Les pompiers ne sont pas venus tout de suite parce que ça brulait partout dans la ville. Quand on a été prévenu le matin, il n'y avait plus rien", raconte Claire Mounier-Vehier, professeur de médecine vasculaire au CHU de Lille et co-fondatrice d'"Agir pour le cœur des femmes". "Je me suis mise à pleurer, c'est quand même deux ans de travail parti en fumée."

Une cagnotte en ligne pour racheter 300.000 de matériel

"Le bus ne pouvait même plus être tracté par un dépanneur parce que les roues aussi ont fondu. Et tout ce qui était rangé à l'intérieur, les appareils pour faire les bilans biologiques, les tensiomètres, les appareils à ECG, les habits... Tout a brûlé, il n'y a plus rien", regrette la cardiologue. "Ce sont sûrement des jeunes qui ont fait ça sans se rendre compte de ce à quoi ils mettaient feu, sans discernement. Nous, on ne veut pas rentrer dans les polémiques politiques, on veut que les femmes soient bien prises en charge. On se dit c'était un projet fait dans la bienveillance alors il faut reconstruire. Et pour ça, on demande aux gens de nous aider avec un don pour pouvoir racheter 300.000 euros de matériel."

Le collectif a donc lancé une cagnotte sur la plateforme Hello Asso et espère se remettre sur pied avant la rentrée. "On a trois rendez-vous prévus dans le Nord en septembre, à Maubeuge, Calais et Lille*. En période normale, **on dépiste jusqu'à 90.000 femmes par jour en tournant dans toute la France. C'est une mission importante quand on sait que 200 femmes par jour meurent d'une maladie cardio-vasculaire dans notre pays. Alors, vraiment, on espère qu'on pourra continuer à sauver des vies.*"

Ce dimanche 2 juillet, l'association a déjà récolté plus de 100.000 euros.