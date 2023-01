Le cabinet dentaire rue des Minimes au Mans pourrait ouvrir d'ici trois mois

Le centre dentaire situé dans la rue des Minimes au Mans ouvrira-t-il un jour ? Les professionnels devait soigner leurs premiers patients ce mois-ci après déjà de multiples reports mais le cabinet n'est pas prêt. Le responsable de la société Centre dentaire de France qui porte le projet "espère toujours ouvrir au premier trimestre 2023".

Quand on passe devant l'établissement rue des Minimes au Mans, on remarque que le nom de l'ancien magasin de chaussures est encore présent. La grille en fer est toujours baissée. Les panneaux annonçant l'ouverture du cabinet dentaire n'ont pas bougé depuis des mois.

Des travaux plus longs que prévus

Si le cabinet dentaire n'est pas encore ouvert, c'est à cause du retard qu'a pris le chantier. "On a eu des travaux de structures plus importants que pour nos autres cabines ailleurs en France", assure Kévin Simah, le responsable de la société Centre dentaire de France derrière le projet.

Il manque aussi du matériel. "Nous n'avions pas prévu que la crise des semi-conducteurs nous affecte à ce point", ajoute Kévin Simah. Le porteur de projet assure que les équipes "attendent de pouvoir démarrer".

La désillusion pour une famille sarthoise

Ce nouveau report affecte en particulier les Sarthois qui pensaient avoir rendez-vous en janvier. C'est le cas de la famille de Fanny Laude-Molina. Il y a quatre mois, cette habitante de Villaines-sous-Lucé, commune à une trentaine de kilomètres du Mans, a pris rendez-vous pour elle, ses fils et son mari.

La famille doit se rendre au cabinet dentaire rue des Minimes mercredi 11 janvier dernier. Mais cette Sarthoise remarques plusieurs éléments suspects. "Quand j'ai tapé le nom du centre sur un moteur de recherche, c'était écrit 'centre définitivement fermé'. Les rendez-vous que j'avais pris via Doctolib ont disparu de ma liste de rendez-vous sans que je ne sois prévenue."

Un problème d'incompréhension ?

"Nous, on fonctionne avec une liste d'attente. Apparemment, sur Doctolib on ne peut pas faire de liste d'attente classique, ça doit forcément passer par un agenda", selon Kévin Simah. C'est la raison pour laquelle il fallait réserver une date précise.

"Ca prête à confusion mais je suis obligé de composer avec les outils que me donne Doctolib", se défend le responsable de la société Centre dentaire de France. "Par ailleurs, j'ai affiché sur la vitrine avec des grands panneaux qu'il fallait prendre rendez-vous sur mon site internet où c'est indiqué clairement que c'est une liste d'attente." Sauf que sur ces panneaux, il n'y a pas l'adresse de ce site internet mais un QR code. Il est surtout écrit en grandes lettres "prise de rendez-vous sur Doctolib".